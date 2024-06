6 dicas para alcançar notas altas no vestibular

Em 24 de maio, comemora-se o Dia Nacional do Vestibulando, uma data para reconhecer a dedicação dos estudantes que se preparam para o vestibular e incentivar aqueles que ainda alcançarão essa etapa dos estudos. A ocasião também serve para ressaltar a importância de estar preparado para as provas, servindo como um momento de reflexão e busca por melhorias no ensino.

Além disso, é uma oportunidade para prezar pela saúde mental dos vestibulandos, que enfrentam grande pressão durante esse período tão importante. Para ajudar na jornada de preparação para os vestibulares, André Ricardo de Castro, diretor do Colégio Fibonacci e autor do material didático do Fibonacci Sistema de Ensino, traz seis dicas essenciais para alcançar notas altas. Confira abaixo!

1. Mantenha uma vida equilibrada

O equilíbrio da saúde física e mental é crucial para um bom desempenho no vestibular. Estar emocionalmente estável e fisicamente saudável ajuda a enfrentar o estresse e as exigências dos estudos. “Se o aluno estiver com algum problema emocional ou mesmo físico, sentindo dores, ele, com certeza, não vai conseguir desempenhar o máximo que pode no momento da prova”, afirma o especialista do Fibonacci.

2. Estabeleça uma rotina de estudos

Estudar um pouco a cada dia é uma estratégia comprovada pela neurociência. O cérebro aprende melhor quando absorve informações de forma gradual e constante. Estabeleça uma rotina de estudos diária e mantenha-a, garantindo que você esteja revisando os conteúdos regularmente. Isso contribui para uma aprendizagem significativa.

3. Domine o conteúdo

Ter uma base sólida nas competências e habilidades avaliadas é fundamental. Saiba os temas abordados no vestibular e certifique-se de que você compreende profundamente cada assunto. O domínio do conteúdo é a base para responder às questões com confiança e precisão.

Para garantir uma boa nota, o aluno deve estar atento aos critérios de avaliação e formato da prova (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

4. Conheça o edital e as regras do exame

Saiba quais são os critérios de avaliação e o formato da prova. “O aluno tem que saber as regras do jogo que está jogando”, enfatiza André. Familiarizar-se com o edital do vestibular ou do Enem é indispensável. Essa preparação ajuda a evitar surpresas e a planejar melhor suas estratégias de estudo e execução.

5. Treine para o momento da prova

Simular o ambiente e as condições da prova é uma excelente maneira de se preparar. Utilize provas de anos anteriores (disponíveis gratuitamente na internet) ou simulados para treinar, considerando, especificamente, o modelo daquele exame. Realize esses testes em um ambiente controlado, sem consultas, e com o tempo cronometrado. Isso ajudará você a se acostumar com o formato do exame e a gerenciar melhor o tempo durante a prova real.

6. Crie um plano de estudos

É importantíssimo criar um plano de estudos – às vezes chamamos até de ‘plano de vida’ –, porque é essencial que o aluno coloque no papel tudo que ele vai fazer durante a semana. É preciso anotar todas as aulas, atividades e horários de estudo, garantindo que todas as matérias sejam revisadas. “Quando se pensa num aluno de alto desempenho, não pode ter uma área que seja negligenciada por ele”, ressalta.

Vantagens de estar preparado

A partir desse planejamento, se o estudante não cumprir às duas horas dedicadas à matemática na segunda-feira, por exemplo, é possível realocar esse tempo para outro dia da semana, realizando, então, esse compromisso. Por fim, o profissional do Fibonacci enfatiza que, se o candidato possui uma equipe disponível para ajudá-lo, é fundamental aproveitar essa oportunidade. De qualquer forma, seguindo essas dicas, ele estará preparado para o vestibular.

