4 dicas de moda para arrasar no inverno

Com o inverno se aproximando, é hora de preparar o guarda-roupa e começar a pensar nos looks para a estação, de maneira a se manter aquecido sem abrir mão do estilo. Nesta época do ano, mesmo com as temperaturas mais baixas, é possível selecionar roupas que não só protegem contra o frio, mas também refletem sua personalidade e gosto pessoal.

Por isso, Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, head de estilo e produto da Fillity, marca de vestuário feminino, compartilha quatro dicas de moda para o inverno. Confira!

1. Combine tecidos e estampas

Em relação a tecidos, uma combinação indicada pela estilista para o inverno 2024 é o de seda e couro. “A seda stretch, aquela com elastano na composição, pode trazer estampas variadas, inclusive animal print, e proporcionar suavidade e brilho, característicos do tecido, mas contando com a praticidade e o conforto trazido pelo elastano”, explica.

2. Priorize um look confortável com toque de elegância

No inverno, o conforto se torna uma prioridade, mas isso não significa que você precisa sacrificar a elegância. Uma tendência que combina perfeitamente essas duas necessidades é a combinação de peças confortáveis e sofisticadas.

“Um look que é tendência para a estação é o ‘pijama’, que pode ser composto por uma calça mais confortável, soltinha nas pernas e com elástico na cintura, e uma camisa do mesmo material, o que fica confortável e, ao mesmo tempo, elegante. Deixar a camisa de cima aberta e agregar por baixo uma blusinha ou regata de cetim no tom do fundo da estampa adiciona luminosidade e ‘levanta’ o visual como um todo”, afirma Cristina Giavina-Bianchi Dabbur.

Aposte em peças de couro na cor marrom para os dias de inverno (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

3. Escolha peças de couro para sofisticação

Complementando a dica anterior, outra composição interessante é aliar a essas peças mais sofisticação usando uma saia ou calça de couro. “Existem opções que mesclam malha e couro; assim, garante-se o aconchego da malha, mantendo o requinte do couro. Pode ser também uma jaqueta. Uma cor que cai bem para os dias e noites mais friozinhos é o marrom-café, pois mantém a leveza mesmo com um tom mais escuro”, detalha Cristina Giavina-Bianchi Dabbur.

4. Aposte em casacos de tweed de lã

A última dica da estilista da Fillity quando falamos de tendência para casacos é o tweed de lã. Ela indica que sejam “em tons variados, como o próprio marrom, mas também caramelo e mesmo preto, conversando com as demais peças“, finaliza.

Por Mariana Paker