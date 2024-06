6 receitas de chás funcionais para o inverno

Os dias frios do inverno tornam-se propícios para o consumo de chás, especialmente porque essas bebidas ajudam a aumentar a temperatura do corpo e espantar o frio. Mas não somente isso. Preparadas com ervas que contém nutrientes e propriedades terapêuticas, essas infusões também são ideais para realizar combinações e transformar a sua rotina, visto que elas aumentam a sensação de bem-estar e relaxamento do corpo.

“Algumas [plantas e ervas] auxiliam, de forma eficaz, no tratamento de diversas doenças por apresentarem propriedades estimulantes, calmantes, diuréticas, anti-inflamatórias, entre outras. Com o seu consumo, além de aumentarmos a ingestão de água, aproveitamos os minerais e substâncias antioxidantes presentes”, explica o nutrólogo esportivo Alfredo D. Landeau Bobadilla.

A seguir, confira 6 receitas de chás funcionais deliciosos para você experimentar e melhorar o seu dia!

Chá para melhorar a digestão

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de hortelã

100 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá para aumentar a saciedade

Ingredientes

1 colher de sopa de açafrão em pó

Metade de um gengibre cortado em rodelas

cortado em rodelas 500 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos. Após, desligue o fogo, adicione o gengibre e o açafrão, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá para diminuir o inchaço

Ingredientes

15 g de salsinha com talos picada

com talos picada 1 limão cortado em rodelas

250 ml de água

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione a salsinha e o limão, tampe a panela e deixe descansar por 10 minutos. Após, coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá para acelerar o metabolismo (Imagem: 3 Dias Fotografia | Shutterstock)

Chá para acelerar o metabolismo

Ingredientes

1 l de água

2 canelas em pau

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Acrescente o gengibre e a canela em pau e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, retire as especiarias do chá, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá para melhorar o sono

Ingredientes

10 g de folhas de lavanda

de lavanda 500 ml de água

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos. Após, desligue o fogo, adicione as folhas de lavanda, tampe a panela e deixe descansar por 15 minutos. Coe, adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá para aumentar a disposição

Ingredientes

200 ml de água

1 colher de sopa de folhas de chá preto

de chá preto 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Cozinhe por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de chá preto, tampe e deixe descansar por 15 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.