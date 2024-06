5 dicas para reacender a chama do relacionamento

O Dia dos Namorados oferece a chance perfeita para os casais reacenderem a chama da paixão. Com a correria do dia a dia, é comum cair na rotina e esquecer de alimentar a conexão a dois. Felizmente, essa data especial serve como um lembrete para celebrar o amor e a parceria.

Para renovar a relação, os casais podem criar momentos especiais juntos, como um jantar romântico e expressar os sentimentos por meio de mensagens e pequenos gestos carinhosos ao longo do dia. Essas atitudes podem fazer uma grande diferença e ser o ponto crucial para alimentar a química do casal.

Para te ajudar a reconquistar o seu par e manter a chama da paixão acesa, a sexóloga Rose Villela ensina alguns truques. Confira!

1. Invista na relação a dois

Façam pequenas coisas como ouvir música, dançar, sair para passear, cozinhar e preparar um prato especial juntos.

2. Faça elogios ao seu amor

Admirar e elogiar faz muito bem para o ego e, geralmente, o elo de carinho e gentileza aumenta entre o casal.

3. Seja carinhoso com o seu par

Use e abuse do toque! Abrace sem economia, beije, sinta a pele, o contato, não apenas em momentos íntimos, mas em vários períodos do dia.

Enviar mensagens ao parceiro apimenta a relação (Imagem: Vector Stock Pro | Shutterstock)

4. Não perca o hábito de paquerar

Crie o hábito de paquerar o seu par. Faça brincadeiras picantes ao longo do dia, mande mensagens eróticas e estimule a imaginação da pessoa amada.

5. Invista nas preliminares

No momento da relação, capriche nas preliminares. Diga o quanto o outro é atraente. Use e abuse das fantasias e procure entender o que agrada quem estar com você.