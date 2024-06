7 sopas detox para os dias frios

As sopas detoxificantes têm ganhado popularidade devido aos benefícios para a saúde. Elas são, geralmente, preparadas com ingredientes ricos em nutrientes, como vegetais, ervas e especiarias, que ajudam a limpar o organismo. Além disso, fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o funcionamento adequado do corpo.

Segundo a nutricionista Alessandra Pereira, a finalidade da dieta detox não é a perda de peso e, sim, auxiliar o organismo no processo endógeno (processo de destoxificação natural), visto que muitas vezes consumimos substâncias presentes nos alimentos que são potencialmente tóxicas.

Logo, é importante ressaltar que as sopas detox devem ser consumidas como parte de uma alimentação equilibrada e variada, e não para substituir refeições completas. Além disso, consultar um profissional de saúde é fundamental antes de iniciar qualquer dieta ou programa de desintoxicação.

A seguir, confira algumas receitas de sopa detox que você precisa experimentar!

Sopa de lentilha vermelha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

3 tomates sem pele e sementes picado

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de açafrão em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e manjericão a gosto

1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o açafrão e mexa por 1 minuto. Junte a água e misture. Coloque a lentilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 15 minutos. Depois, adicione o suco de limão e o tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique a sopa com manjericão e sirva em seguida.

Sopa verde

Ingredientes

2 abobrinhas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas Floretes de 1 brócolis

1 dente de alho descascado e picado

1 cebola descascada e ralada

1 xícara de chá de couve cortada em tiras finas

1 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a abobrinha e os floretes de brócolis e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e reserva. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a cebola, o alho, o manjericão e a couve sobre ela e refogue por 5 minutos. Depois, desligue o fogo, transfira o refogado para a panela com a abobrinha e os floretes de brócolis e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca e sirva em seguida.

Sopa de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

6 beterrabas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 1 l de água quente

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de raspas de limão

4 colheres de sopa de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, salsinha e as folhas de louro e cubra com água. Tampe e cozinhe por 10 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere amornar e retire os temperos. Transfira a sopa para um liquidificador e bata. Disponha novamente na panela, coloque o gengibre, o leite de coco e as raspas de limão e misture. Sirva em seguida.

Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Sopa de legumes

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

2 batatas descascadas e cortadas em cubos grandes

2 xícaras de chá de floretes de couve-flor

1 pimentão vermelho sem sementes cortado em cubos

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a cenoura, o pimentão e a batata e mexa por 2 minutos. Em seguida, acrescente o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Quando começar a ferver, inclua a couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 25 minutos e desligue o fogo. Finalize salpicando a sopa com coentro e sirva em seguida.

Sopa leve de folhas

Ingredientes

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de azeite

800 ml de água

5 folhas de escarola rasgadas

3 folhas de couve-manteiga rasgadas

rasgadas 2 folhas de acelga rasgadas

Sal, noz-moscada ralada, orégano e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a água, o sal, a noz-moscada, o orégano e a páprica e ferva por 5 minutos. Junte a escarola, a couve-manteiga e a acelga e cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa nutritiva de vegetais

Ingredientes

1 l de água

1 berinjela descascada e picada

1 nabo descascado e picado

2 cenouras descascadas e picadas

1/2 repolho roxo picado

roxo picado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de vagem picada

Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os vegetais, o sal, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe até os vegetais ficaremm macios. Junte o molho de tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique a sopa com salsa e sirva em seguida.

Sopa de inhame com cenoura

Ingredientes

2 inhames descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 1 cenoura descascada e picada

300 ml de água

1 tomate sem pele e sem sementes picado

1 cebola roxa descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de gengibre ralado

3 folhas de couve-manteiga fatiadas

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o inhame, a cenoura, o tomate, a couve e o gengibre e refogue por 2 minutos. Cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.