O Dia dos Namorados está se aproximando, trazendo, com ele, a chance ideal de encantar seu amor com uma refeição inesquecível. Já pensou em como um prato feito com carinho pode expressar o quanto você conhece e valoriza os gostos da pessoa amada?

Se você quer surpreender seu parceiro ou parceira, aposte em receitas que reflitam suas preferências e personalidade. Seja para os amantes de sabores tradicionais, para quem prefere algo mais leve ou para os fãs de pratos vegetarianos, há opções deliciosas que vão agradar a todos; e, para fechar com chave de ouro, uma sobremesa irresistível. Confira, agora, 4 pratos especiais para surpreender no Dia dos Namorados!

Ravioli com carne e cebolas caramelizadas

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Água para cozinhar

Manjericão a gosto para decorar

Recheio

200 g de carne bovina moída

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Cebola caramelizada

2 cebolas picadas

4 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Molho

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em uma superfície limpa, faça um montinho com a farinha de trigo e abra um buraco no meio. Adicione os ovos, o azeite e uma pitada de sal no centro. Com um garfo, vá misturando os ingredientes líquidos com a farinha aos poucos, até formar uma massa homogênea. Sove a massa até que ela fique lisa e elástica. Embrulhe a massa em plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até ficar dourada. Acrescente a carne moída, tempere com sal e pimenta e cozinhe até que a carne esteja bem dourada. Deixe o recheio esfriar um pouco antes de rechear os raviolis.

Cebola caramelizada

Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione as cebolas picadas e o açúcar mascavo. Refogue até que as cebolas estejam douradas e caramelizadas, mexendo ocasionalmente.

Molho

Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente o queijo parmesão ralado e misture até obter um molho cremoso. Reserve

Montagem

Após o descanso, divida a massa em duas partes e abra cada uma com um rolo, até que fiquem bem finas. Em uma das folhas de massa, coloque pequenas porções do recheio, deixando espaço entre elas. Cubra com a outra folha de massa e pressione ao redor do recheio para selar. Depois, com um cortador de biscoitos em forma de coração, corte os raviolis. Pressione as bordas com um garfo para garantir que estejam bem fechados.

Em uma panela grande, ferva água com sal. Cozinhe os raviolis em pequenas porções, até que subam à superfície. Retire-os com uma escumadeira e reserve. Coloque os raviolis em pratos de servir com o molho, decore com as cebolas caramelizadas e folhas de manjericão. Sirva imediatamente.

Salmão ao molho cremoso de limão

Ingredientes

2 filés de salmão

1 limão cortado em fatias

Suco de um limão

1 xícara de chá de creme de leite

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de tomilho fresco

Sal, raminhos de tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 15 minutos. Pique o alho e separe as ervas frescas. Após, em uma frigideira grande, derreta uma colher de sopa de manteiga em fogo médio. Adicione os filés de salmão e frite por aproximadamente 5 minutos de cada lado. Retire o salmão da frigideira e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a manteiga restante e o alho picado. Refogue até o alho ficar dourado e perfumado. Adicione o creme de leite e as fatias de limão. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar ligeiramente. Tempere o molho com sal, pimenta-do-reino e tomilho.

Coloque os filés de salmão de volta na frigideira, sobre o molho. Deixe cozinhar por mais 3 minutos para aquecer e incorporar os sabores. Decore com raminhos de tomilho. Sirva o salmão quente com o molho cremoso de limão.

Nhoque de abóbora com cogumelos e ricota (Imagem: Pronina Marina | Shutterstock)

Nhoque de abóbora com cogumelos e ricota

Ingredientes

1 abóbora descascada, sem sementes e cortada

1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 xícaras de chá de cogumelos fatiados

fatiados 2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de ricota fresca

Sal, queijo parmesão, cheiro-verde e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela com água, cozinhe a abóbora até ficar macia. Escorra e amasse até obter um purê homogêneo. Em uma tigela, misture o purê de abóbora, o ovo e o queijo parmesão ralado. Adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando até obter uma massa lisa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Divida a massa em porções e faça rolinhos. Corte os rolinhos em pedaços de aproximadamente 2 cm para formar os nhoques. Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe os nhoques até subirem à superfície. Retire-os com uma escumadeira e reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione os cogumelos fatiados e refogue até dourarem. Acrescente o alho picado e refogue por mais 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue. Em um prato fundo, coloque uma camada de ricota fresca. Depois, adicione os nhoques por cima da ricota. Despeje os cogumelos, decore com cheiro-verde e sirva.

Torta de morango com massa de biscoitos

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar

1/4 colher de chá de sal

1 xícara de chá de manteiga gelada, cortada em cubos

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

500 g de morangos cortados em pedaços

cortados em pedaços 2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de extrato de baunilha

Suco de 1 limão

1 ovo batido para pincelar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma textura de farofa. Adicione o ovo e misture até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione a água gelada, uma colher de cada vez, até que a massa se junte. Forme um disco com a massa, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Em uma panela média, misture os morangos, o açúcar, o amido de milho, o extrato de baunilha e o suco de limão. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até que a mistura engrosse e os morangos estejam macios. Deixe esfriar.

Divida a massa em duas partes. Em uma superfície enfarinhada, abra metade da massa com um rolo até formar um círculo de aproximadamente 0,5 cm de espessura. Forre uma forma de torta com a massa, pressionando bem nas laterais e no fundo. Em seguida, fure o fundo da massa com um garfo para evitar bolhas durante o cozimento. Leve a massa ao forno preaquecido na temperatura média até começar a dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar um pouco.

Abra o restante da massa e use cortadores de biscoito em forma de coração para cortar vários corações. Depois, coloque os corações de massa em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com o ovo batido. Despeje o recheio de morango sobre a massa pré-assada. Coloque os corações de massa sobre o recheio, decorando a torta. Leve a torta novamente ao forno até dourar. Deixe esfriar completamente antes de servir.