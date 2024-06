7 raças dos cachorros de desenhos animados 

Os cachorros, com sua lealdade inabalável, alegria contagiante e amor incondicional, ocupam um lugar especial nos corações das pessoas em todo o mundo. Tão profunda é a conexão entre humanos e cães que muitos desses adoráveis animais são representados em desenhos animados, tornando-se personagens queridos que encantam tanto crianças quanto adultos.

Por isso, a seguir, confira a raça de alguns cachorros que fazem sucesso na TV!

1. Scooby-Doo (dogue alemão)

O querido Scooby-Doo é exemplo de uma das maiores raças do mundo, o dogue alemão (Imagem: Vojce | Shutterstock)

O dogue alemão é uma das maiores raças de cachorro do mundo, destacando-se pelo corpo robusto. Ele possui olhos expressivos, mandíbulas fortes e orelhas naturalmente caídas. Apesar de sua grandeza, é um cão gentil e afetuoso, com uma personalidade dócil e adora estar perto de seus tutores.

2. Pluto (bloodhound)

Amigável e carinhoso, o Pluto é da raça bloodhound, conhecida por suas orelhas longas e caídas (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

O bloodhound é uma raça conhecida por suas orelhas longas e caídas, bem como por sua incrível capacidade olfativa. Outra característica que destaca esse cão são os olhos caídos e o rosto com dobras. É um pet amigável e carinhoso, com uma disposição gentil – convivendo bem com crianças e outros animais de estimação.

3. Snoopy (beagle)

O famoso Snoopy é da raça beagle, afetuosa e cheia de energia (Imagem: New Africa | Shutterstock)

O beagle é uma raça de médio porte. Suas orelhas, longas, macias e caídas, chegam quase até o nível do focinho. É um cachorro cheio de energia e curiosidade. Adora explorar e farejar novos cheiros. Além disso, é afetuoso e gosta de estar perto da família. Porém, devido ao seu instinto de caça, pode se mostrar um pouco teimoso.

4. Slinky – Toy Story (dachshund)

O Slinky, de Toy Story, é da raça dachshund, conhecida como “salsicha” (Imagem: Olexandr Andreiko | Shutterstock)

Popularmente conhecido como salsicha, o dachshund é um cachorro de porte pequeno a médio, com corpo alongado e pernas curtas. Possui orelhas caídas e olhos expressivos. É um cão inteligente, corajoso e determinado. Por vezes, pode ser teimoso, mas também se mostra leal e afetuoso com sua família.

5. Marshall – Patrulha Canina (dálmata)

O dálmata, conhecido por sua pelagem branca com manchas pretas, é a raça do cachorro Marshall, da Patrulha Canina (Imagem: Bianca Grueneberg | Shutterstock)

O dálmata é um cachorro de porte médio, conhecido por sua pelagem branca com manchas pretas. Além disso, ele possui o corpo robusto, com músculos fortes, e orelhas caídas. É um cão que costuma ser animado, inteligente e bastante energético.

6. Floquinho – Turma da Mônica (lhasa apso)

O Floquinho, da Turma da Mônica, é da raça lhasa apso (Imagem: SubertT | Shutterstock)

O lhasa apso é um cachorro que possui uma aparência majestosa e imponente. Ele tem olhos escuros, orelhas pendentes e grandes franjas. Apesar de seu pequeno porte, possui uma atitude corajosa e protetora, sendo excelente cão de guarda. Além disso, é extremamente apegado ao tutor.

7. Spike – Tom e Jerry (buldogue inglês)

O Spike, de Tom e Jerry, é da raça buldogue inglês (Imagem: Willy Mobilo | Shutterstock)



O buldogue inglês é um cachorro de porte médio. Ele tem corpo musculoso, focinho achatado, rugas no rosto, orelhas pequenas e caídas. É um animal tranquilo, corajoso e um pouco teimoso, principalmente para obedecer a comandos ou fazer exercícios.