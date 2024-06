3 dicas para usar as tendências de maquiagem no inverno

Para quem gosta de maquiagem, o inverno costuma ser uma das temporadas mais aguardadas. Isso porque o período, diferentemente do verão, é ideal para investir em produções mais elaboradas, pois a pele tende a suar menos e, com isso, os produtos duram mais. Além disso, há novas tendências para apostar nesta época do ano.

Segundo Willy Cardoso, maquiador e penteadista, para o inverno de 2024 a grande aposta está relacionada a tudo que remete ao branco da neve, às montanhas congeladas e ao frio, que lembram o inverno. “Para a maquiagem, a pele natural, com aspecto de poucos produtos, ainda se mantém em alta”, acrescenta.

Mas não é só isso. “A sobrancelha mais selvagem e uma pele glow estão entre as maiores marcas das passarelas e devem cair nas graças do público. Os olhos, nesta época, pedem um acompanhamento natural, mas com cautela para não pesar muito, resultando em um ar sombrio para sua produção”, explica o profissional.

A seguir, ele explica como você pode aderir às tendências da estação. Veja!

1. Pele com aspecto natural

Willy Cardoso explica o que é indispensável para manter a pele com o tão desejado aspecto natural. “É necessário limpar bem a pele, aplicar o hidratante, sem excessos. Aplicamos a base assim que a pele absorve todos os produtos anteriores”, ensina.

Além disso, também vale a pena apostar em alguns truques: “Para evitar que fique com aspecto muito pesado, podemos colocar algumas gotas de blindagem ou diluidor de maquiagem e misturar antes de aplicar na pele. Para um acabamento mais natural, eu indico aplicar camadas finas de base com um pincel duo fiber ou língua de gato e depois usar a esponjinha úmida para retirar os excessos, principalmente embaixo dos olhos”, explica o especialista.

Para completar, iluminação, contorno e blush precisam ser aplicados na medida certa, sempre evitando excesso de produtos, aplicando camadas finas com um pincel e retirando os excessos com a esponja. “Para finalizar, pode usar um pó solto ou compacto para a pele e os respectivos produtos de pó e contorno para selar. Finalizamos com uma bruma fixadora”, diz o profissional.

Combinação entre tons terrosos e sombras escuras dão destaque para o olho (Imagem: Reprodução digital | Willy Cardoso)

2. Sombras em tons terrosos

Segundo o maquiador e penteadista, optar por tons terrosos para os olhos, apostando em cores, como o marrom avermelhado, para trazer destaque aos olhos, é um grande acerto. Tons pastéis para produções mais ousadas também é uma boa escolha.

“Para fazermos os olhos com tons terrosos precisamos usar um corretivo nas pálpebras, que será usado como um ‘primer’, que ressalta a cor das sombras aplicadas. Fazemos a aplicação com um pincel fofo e retiramos o excesso com a esponjinha”, ensina.

Em seguida, é possível aplicar a sombra. “Depois, colocamos a sombra marrom com um tom mais claro nos cantos externos, usando um pincel pequeno e fofo, depositando a sombra perto dos cílios até ressaltar. Com movimentos circulares, levamos essa cor para perto das sobrancelhas de forma que ela fique mais escura na região dos olhos e mais clara perto das sobrancelhas. É muito importante não passar do meio dos olhos, para não pesar”, explica o especialista.

Ele diz ainda que o próximo passo é usar uma sombra mais escura, dentro dos tons terrosos, aplicando no canto externo sem espalhar a cor. “Depois, depositamos uma quantidade de sombra suficiente para ela aparecer e usamos o mesmo pincel para esfumar as duas cores, focando apenas em tirar a divisão sem misturar demais. Sempre que vamos aplicar sombras é importante esfumar levantando o olhar, do canto externo em direção ao final das sobrancelhas”, completa Willy Cardoso.

3. Acabamento iluminado

A finalização da maquiagem pode ser feita a partir da aplicação de uma sombra cintilante, iluminador, sombra mate clara ou, até mesmo, pó compacto no início dos olhos, aplicando bem no cantinho e esfumando para a área em que as outras sombras não se ofusquem.

Para o acabamento, pode ser usado delineador, cílios e rímel, mas também existem outras opções incríveis. “Seja sozinho ou iluminando os tons mais escuros, as sombras cintilantes, produtos com efeito glossy e os acabamentos cromados trazem o brilho do inverno à make, seja para os olhos ou para o rosto, este iluminado ressalta a naturalidade e o viço da pele”, conclui Willy Cardoso.

Por Raifran Cardoso Morais