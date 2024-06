A diversidade de raças de cachorro espalhadas pelo mundo é enorme. Até 2018, a FCI (Federação Cinológica Internacional) reconhecia oficialmente 344, mas acredita-se que esse número seja ainda maior. Algumas delas são mais populares, outras nem tanto – principalmente quando fora da sua região de origem. Todavia, mesmo que pouco conhecidos, esses cães apresentam características interessantes que valem a pena serem exploradas. Por isso, a seguir, veja 8 raças de cachorro pouco conhecidas!

1. Lundehund norueguês

Lundehund norueguês é um animal ativo e ágil (Imagem: Kaviya’s Gallery | Shutterstock)

O lundehund norueguês, como o próprio nome diz, é originário da Noruega. É um cão de porte pequeno, com cerca de 30 a 38 cm de altura e pesa entre 6 e 7 kg. Ele tem pelagem dupla, densa e impermeável, geralmente de cor marrom, preto e branco. Uma característica única é a presença de seis dedos em cada pata. É um animal ativo e ágil, originalmente criado para caçar papagaios-do-mar em penhascos íngremes.

2. Kooikerhondje

Kooikerhondje é um cachorro que costuma ser amigável (Imagem: BIGANDT.COM | Shutterstock)

O cachorro da raça kooikerhondje é originário dos Países Baixos. De porte médio, ele pesa entre 9 e 11 kg e mede de 35 a 40 cm. Ele tem a pelagem longa, lisa e brilhante, geralmente em cores branco e laranja. É um animal que costuma ser amigável, alegre e ativo. É um ótimo companheiro para atividades ao ar livre, sendo conhecido por sua habilidade em esportes caninos.

3. Azawakh

Azawakh é um cachorro magro e de aparência elegante (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Originário da África Ocidental (particularmente Mali, Níger e Burkina Faso), o azawakh é um cachorro magro e de aparência elegante. Ele mede entre 60 e 74 cm e pesa de 15 a 25 kg. Possui uma pelagem curta e fina, com cores variadas como areia, vermelho e azul. É um cachorro rápido e atento. Costuma ser independente, mas leal e protetor com sua família. Embora possa ser reservado, é afetuoso com aqueles que conhece bem.

4. Lagotto romagnolo

O Lagotto romagnolo tem uma pelagem densa e encaracolada (Imagem: Kristina Chizhmar | Shutterstock)

O lagotto romagnolo é um cachorro da Itália. De porte médio, ele pode medir quase 50 cm de altura e pesar cerca de 15 kg. Ele possui uma pelagem densa e encaracolada, que pode ser marrom, branco ou laranja. Originalmente criado como cão de água e para caça de trufas, ele é um pet inteligente, ágil e tem um excelente olfato. É afetuoso e leal, sendo ótimo para família.

5. Pumi

Pumi é um animal brincalhão, leal e gosta de interagir (Imagem: Barita | Shutterstock)

Originário da Hungria, o pumi é um cachorro de porte médio, com altura de 38 a 47 cm e peso entre 10 e 15 kg. Ele tem a pelagem ondulada e densa, geralmente em cores como preto, cinza ou branco. É ativo, inteligente e ágil, sendo frequentemente usado como cão pastor. É um animal brincalhão, leal e gosta de interagir com seus tutores. Pode ser um pouco barulhento devido à sua natureza vigilante.

6. Xoloitzcuintli

O xoloitzcuintli também é conhecido como “pelado mexicano” (Imagem: TatyanaPanova | Shutterstock)

Também conhecido como “pelado mexicano”, o xoloitzcuintli é uma raça antiga e rara, originária do México. Há três tamanhos: pequeno (25 a 35 cm), médio (36 a 45 cm) e grande (46 a 60 cm). Esse cachorro tem a pele lisa e macia, mas não tem pelos na maior parte do corpo. A cor varia entre preto, cinza, vermelho, bronze e marrom. É conhecido por ser extremamente inteligente, calmo, alerta e protetor de seus tutores.

7. Thai ridgeback

Thai ridgeback costuma ser um animal corajoso e independente (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

Originário da Tailândia, o thai ridgeback é um cachorro de porte médio, com altura de 51 a 61 cm e peso entre 16 e 25 kg. Ele tem pelagem curta e lisa, com uma crista de pelos na coluna vertebral que cresce na direção oposta ao restante dos pelos. As cores comuns são azul, preto, vermelho e fulvo. É um animal corajoso, independente e leal, com um forte instinto de caça. Ele é protetor de sua família e pode ser reservado com estranhos.

8. Kai ken

Kai ken é um cachorro inteligente, leal e protetor (Imagem: Lindsay VG | Shutterstock)

O kai ken, originário do Japão, é um cachorro de porte médio, com altura de 45 a 56 cm e peso entre 14 e 18 kg. Ele tem pelagem dupla, com subpelo denso e um pelo exterior áspero. As cores variam de tigrado preto a vermelho. É uma raça ágil e inteligente, originalmente usada para caça em terrenos montanhosos. É um pet leal e protetor. Costuma formar laços fortes com seus tutores.