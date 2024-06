3 chás para ajuda a prevenir doenças no inverno

Durante o inverno, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias são particularmente comuns devido às temperaturas mais baixas. O ar seco típico dessa estação resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, o que facilita a transmissão de patógenos de uma pessoa para outra.

O farmacêutico homeopata Jamar Tejada (Tejard) afirma que algumas ervas podem ajudar a prevenir gripes e doenças respiratórias que podem aparecer com a mudança brusca de temperatura. “Algumas ervas são conhecidas por ajudar a fortalecer as defesas do corpo e prevenir doenças comuns associadas a essas mudanças climáticas”, diz.

A seguir, o profissional ensina como preparar em casa alguns chás para ajudar a prevenir doenças típicas desta época do ano. Confira!

Chá de echinacea com gengibre e limão

A echinacea ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto o gengibre é rico em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de chá de folhas de echinacea

1 colher de chá de gengibre fresco picado

fresco picado Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione a echinacea e o gengibre e ferva por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Chá de sabugueiro com hortelã (Imagem: unpict | Shutterstock)

Chá de sabugueiro com hortelã

O sabugueiro tem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. A hortelã, por sua vez, possui propriedades antivirais e ajuda a aliviar sintomas respiratórios.

Ingredientes

1 colher de sopa de flores de sabugueiro

1 colher de chá de folhas de hortelã

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as flores de sabugueiro e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã, tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de alho com limão e mel

O alho tem ações antibacterianas, antivirais e imunomoduladoras.

Ingredientes

2 dentes de alho descascados e picados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione o alho e ferva por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

Por Mayra Barreto Cinel