5 dicas para melhorar a relação entre família e escola

Aproximar a escola da família pode fazer parte de um longo processo de valorização da empatia e da diversidade, além de possibilitar o surgimento de ideias efetivas comuns para os variados problemas desta relação que se tornou tão tensa nos últimos anos.

Tendo claro que este problema tem múltiplas raízes em diversas instâncias da sociedade, e que sem a melhora da sociedade como um todo, somente ações isoladas podem fruir algum resultado efetivo, apresentamos algumas sugestões para melhorar as relações entre as famílias e as escolas.

1. Mantenha a comunicação aberta

Talvez a mais efetiva das ações seja primar pelo diálogo. E ao falarmos de diálogo, significa dar real atenção às falas dos alunos e dos responsáveis, procurar trabalhar com eles ao invés de somente trabalhar para eles. Não somente nas reuniões regulares com os responsáveis, mas manter conversas e feedbacks frequentes, e reuniões com pequenos grupos podem surtir resultados surpreendentes.

2. Encontre canais de comunicação efetivos

Amplie os canais de comunicação com os responsáveis. Normalmente, somente ter telefones não é recomendado, pois muitos responsáveis não atendem ou trocam de números com muita frequência. Investir nas redes sociais, como Instagram, WhatsApp, e-mails ou aplicativos pode fazer enorme diferença. Mesmo que o responsável não veja individualmente, outros conhecidos podem alertá-lo para determinadas comunicações da escola.

3. Busque a colaboração

Trabalhar em conjunto um problema comum é uma atitude bastante efetiva. Demonstra valorização dos responsáveis e alunos pela escola, além de possibilitar a ocorrência de soluções criativas e mais efetivas do que a escola pode encontrar sozinha.

4. Crie eventos conjuntos

Uma forma de atrair os responsáveis para a escola é a criação de eventos, como festas, gincanas esportivas, feiras culturais e palestras de interesse para a comunidade. Pesquise sobre as predileções dos responsáveis sobre temas, e procure explorar esses assuntos por meio de eventos.

5. Aproxime-se das famílias

Nada melhor do que entender as famílias para descobrir como melhor se aproximar delas. Chamá-las para a escola de forma a conversar sobre a realidade delas e sobre o que pensam da instituição é muito efetivo. Muitas vezes, há informações que a gestão escolar desconhece e que são relevantes para a solução de determinados problemas comuns.

Por André Codea

Professor da rede municipal de educação do Rio de Janeiro, palestrante na área de Neurociência Pedagógica. Entre os livros lançados, está “Neurodidática – Fundamentos e princípios”.