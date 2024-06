7 dicas para transformar cantos vazios da casa

Vão embaixo da escada, cantos da casa ou reentrâncias entre colunas, esses são alguns dos ambientes que parecem impossíveis de decorar. Afinal, quais itens você pode colocar nesses espaços sem poluir a decoração? Um bom projeto de arquitetura leva em conta essa e outras questões e, ao compor esses pequenos metros quadrados, oferece ideias valiosas para aproveitá-los.

“Existem soluções simples e inteligentes para aproveitar todos os cantinhos, que deve ser funcional e belo”, opina Carina e Ieda Korman, sócias à frente do escritório Korman Arquitetura. A seguir, as profissionais listam dicas valiosas para decorar cada um desses espaços. Confira!

1. Aplique elementos na área da escada para torná-la funcional

Segundo as arquitetas, nenhum espaço da casa deve ser subestimado – nem mesmo o vão embaixo da escada. “Seja um vão grande ou pequeno, ele pode ganhar funcionalidade de diversas formas. É possível fazer estantes e prateleiras sob medida, por exemplo, ou dispor um aparador, para ajudar na organização”, indicam as profissionais.

Um jardim interno também pode ser uma bela alternativa, levando o verde para dentro de casa. “Quando o espaço é maior e mais profundo, armários e gaveteiros podem ser instalados, para guardar roupas de cama e banho, calçados, entre outros”, diz Ieda Korman.

2. Utilize prateleiras

Existem alguns objetos que se encaixam em qualquer cantinho da casa. É o caso das prateleiras, que podem ser criadas com simples tábuas de madeira, MDF ou no estilo industrial, dependendo do tipo de decoração. “Prateleiras estreitas, por exemplo, podem preencher o espaço do chão ao teto e abrigar diversos objetos decorativos”, diz Carina Korman. Elas também podem ser dispostas em L, ocupando as duas paredes.

3. Vasos para preencher espaços

Também bastante versáteis, os vasos são ótimas alternativas para preencher os cantinhos da casa. “Brincar com uma composição com diferentes alturas e larguras traz bossa, além de refrescar o ambiente“, opina Ieda Korman. Eles ainda podem ser posicionados de forma inteligente, escondendo tomadas e cabos.

4. Elementos decorativos

Objetos decorativos e obras de arte sempre são ótimos para valorizar os espaços em que estão inseridos. “Uma gallery wall é uma alternativa simples e cheia de personalidade, que traz vida para os espaços antes esquecidos dos lares”, afirmam as arquitetas.

Criar um barzinho é uma ótima alternativa para preencher os espaços de maneira funcional (Projeto: Korman Arquitetos | Imagem: JP Image)

5. Crie um canto de bar

Versáteis e perfeitos para aqueles que gostam de receber bem, os cantinhos de bar e café não precisam de muito espaço para serem completos – assim, são ótimas alternativas para ocupar espaços que, antes, estavam sem funcionalidade.

Para o bar, apenas um aparador com uma bandeja basta. Ainda é possível escolher um mobiliário pequeno ou até um carrinho, que se adaptam bem aos ambientes. “Se existe um cantinho no living que está sem função, dispor uma pequena mesa e banco, acompanhando a linha da parede, pode ser uma solução”, indica as profissionais.

6. Cantinho de leitura

Para aproveitar uma parede com angulação muito fechada, as arquitetas indicam o uso de luminárias de piso ou parede, que podem, com as peças corretas, criar um cantinho de leitura bastante aconchegante. “Basta combinar a iluminação com uma bela poltrona e, para incrementar, fazer uso de almofadas e mantas”, diz Ieda Korman.

7. Aproveite vãos e reentrâncias para criar um espaço privativo

Para vãos e reentrâncias que se formam entre duas colunas, ou quando o pé-direito muda de altura, Carina e Ieda Korman dizem que não há medo de ousar. “É possível pensar em um pequeno espaço mais privativo, como um cantinho de estudo ou home office”, explicam.

Nesse caso, é possível até mesmo investir em uma pintura diferenciada nas paredes, pensando como uma caixa – ou pequeno ambiente – independentemente do restante. “Para quem deseja aproveitar de forma mais discreta, nichos e armários sob medida podem ser a solução”, finalizam.

Por Emilie Guimarães