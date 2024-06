Entenda o significado e o poder das cores no dia a dia

Independentemente de termos consciência ou não, as cores influenciam nossas emoções e comportamentos, pelas sensações que causam por meio do olhar e da contemplação. Cada cor também tem uma função terapêutica e a boa utilização delas, no dia a dia, pode proporcionar equilíbrio entre corpo, mente e emoções, e harmonia nos ambientes.

Mas, afinal, o que é cor? Resumidamente, cor é a sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. E as cores só existem se pelo menos três componentes estiverem presentes: observador (visão ou tato), objeto e luz.

A cor é um dos elementos da linguagem visual, assim como o ponto, a linha, a forma, a direção, a textura, a escala, o volume, a dimensão e o movimento. Neste artigo, discorrerei sucintamente sobre a relação entre cores, sensações e emoções. Confira!

1. Vermelho

Ação, agressividade, amor, atenção, calor, confiança, conquista, combate, coragem, dinamismo, dramaticidade, energia, entusiasmo, esplendor, excitação, extroversão, força, glória, instinto, ira, movimento, nobreza, paixão, perigo, poder, raiva, reação, realeza, revolta, sensualidade, vida, vigor e violência.

Vermelho é uma cor ativa. Sua visualização estimula a ação, a força vital e a atividade nervosa, além de aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e o ritmo respiratório. É uma cor muito utilizada por pessoas dinâmicas e empreendedoras e, às vezes, instáveis e até agressivas. É indicada para quem está com anemia, depressão, impotência sexual, tristeza e preguiça. Não é indicada para pessoas nervosas, nem para mulheres com tensão pré-menstrual.

2. Amarelo

Acessibilidade, alegria, alerta, atenção, calor, ciúme, criatividade, comunicação, conforto, diversão, euforia, espontaneidade, expectativa, idealismo, iluminação, inveja, inteligência,interação, luz, motivação, orgulho, originalidade, otimismo, sabedoria, sociabilidade.

É a cor da alegria e da leveza. Sua visualização pode gerar espontaneidade e desinibição. É indicada para indivíduos com estafas, preocupações excessivas e doenças nervosas. Não é indicada para pessoas infantis, imaturas, com distúrbios na fala ou com pouca capacidade de concentração.

3. Azul

Afetividade, amizade, calma, compreensão, confiança, fé, fidelidade, frio, honestidade, infinitude, intelectualidade, meditação, paz, precaução, sensatez, serenidade, sinceridade e verdade. Uma das cores mais utilizadas e aceitas universalmente.

Gosto muito da cor azul, pela paz que transmite A visualização dessa cor proporciona calma, tranquilidade, sensatez e confiança. É indicada para pessoas violentas, inconstantes e orgulhosas. Não é indicada para pessoas com depressão e em estado de coma.

4. Verde

Abundância, bem-estar, cura, descanso, equilíbrio, esperança, frescor, harmonia, idealismo, liberalidade, jovialidade, receptividade, renovação, saúde, segurança, serenidade, suavidade e tolerância.

Uma das minhas cores preferidas, pela relação com a natureza, bem-estar e harmonia. É a cor da esperança, da segurança, do amor-próprio e da determinação. Sua visualização é indicada para pessoas com medos acentuados, com falta de motivação, autoestima diminuída, falta de memória e complexo de inferioridade.

5. Laranja

Advertência, alegria, calor, energia, inovação, juventude, motivação, transformação, senso de humor, sociabilidade, vitalidade. A cor laranja tem características semelhantes à cor vermelha, porém, de modo atenuado.

A cor violeta é mística e encantadora (Imagem: xalien | Shutterstock)

6. Violeta

Altruísmo, calma, dignidade, distanciamento, engano, espiritualidade, medo, mistério, reflexão, sabedoria, sacrifício e sonolência.

É uma cor que transmite misticismo e encantamento. Sua visualização é indicada para pessoas muito materialistas ou muito carentes. Não é indicada para alcoolistas, fanáticos, neuróticos ou psicóticos. É a cor do orador.

7. Branco

Afirmação, calma, comunhão, compaixão, estabilidade, harmonia, inocência, jovialidade, liberdade, limpeza, modéstia, ordem, otimismo, paz, piedade, pureza, serenidade, simplicidade. Simboliza a união de todas as cores.

Ambientes na cor branca e sua visualização transmitem paz e limpeza. Não expressa emoções nem sentimentos, não havendo contraindicações. É a cor ideal para uso diário de médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos e terapeutas em geral.

8. Preto

Angústia, dor, elegância, melancolia, medo, morte, negação, nobreza, opressão, pessimismo, poder, seriedade, temor, tristeza.

A visualização do preto transmite sensação de renúncia, abandono, amargura, negação, tendo efeito de isolar e aumentar a capacidade de ação de outras cores. Tem conotação de nobreza e seriedade. Não é uma cor indicada em casos de depressão, medo, neurose e tristeza.

9. Cinza

Aborrecimento, autonegação, desânimo, eternidade, indecisão, mágoa, neutralidade, renovação, simplicidade, tédio, timidez, tristeza.

A cor cinza é o equilíbrio entre o preto e o branco. Sua visualização é indicada para reduzir tendências psicológicas ou emocionais. Não exerce influência sobre as funções orgânicas.

Ter um conhecimento básico sobre as cores pode trazer mudanças benéficas e significativas em nossas vidas. E este é o principal objetivo deste artigo, proporcionar bem-estar e harmonia no dia a dia, através da utilização das cores com mais consciência e assertividade.

Por Kacianni Ferreira

Professora, escritora e terapeuta integrativa. Autora do livro “Psicologia das Cores” (Wak Editora)