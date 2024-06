4 características do gato da raça khao manee

O gato da raça khao manee é originário da Tailândia e tem uma história rica e misteriosa. Sua origem remonta a séculos, quando era reverenciado como um símbolo de boa sorte e prosperidade. Inclusive, o seu nome significa “joia branca”. Acredita-se que esses bichanos eram mantidos exclusivamente pela realeza e pela nobreza tailandesa, sendo considerados preciosidades raríssimas.

A sua chegada ao Ocidente é recente. Em 1999, foi importado o primeiro khao manee para os Estados Unidos. Contudo, a raça só foi reconhecida oficialmente pela TICA (The International Cat Association) em 2012. A seguir, conheça algumas características interessantes do gato da raça khao manee!

1. Aspectos físicos

O gato da raça khao manee se destaca por sua pelagem branca pura e brilhante, que é curta, macia e de textura sedosa. Uma das características físicas que mais chama atenção são os olhos, que podem ser azul profundo, verde, dourado ou, até mesmo, um de cada cor.

Esse felino possui o corpo magro e bem musculoso, podendo medir entre 25 e 35 cm de altura e pesar de 2,5 a 5 kg. Suas orelhas são grandes, eretas e pontiagudas, deixando-o com a aparência sempre alerta. Seu rosto, conforme a TICA, tem formato de coração, com as bochechas salientes.

2. Temperamento e personalidade

Ele é um gato de temperamento afetuoso e personalidade envolvente. É um bichinho extremamente sociável e adora interagir com seus tutores, demonstrando grande carinho e companheirismo. Inclusive, segundo a TICA, ele é muito calmo e relaxado, sendo um pet ideal para o colo.

Além disso, é curioso por natureza, sempre explorando o ambiente e mostrando interesse nas atividades ao seu redor. Inteligente e alerta, o khao manee é um gato que gosta de se envolver em brincadeiras e atividades que estimulam sua mente. Também pode ser bastante vocal, expressando suas necessidades e desejos com miados.

A raça khao manee costuma apresentar problemas de audição (Imagem: Landscapemania | Shutterstock)

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Conforme a TICA, o khao manee é uma raça que costuma ser saudável. No entanto, pode apresentar surdez em um ou nos dois ouvidos. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Medicina Veterinária de Cornell, 65 a 85% dos gatos completamente brancos e com dois olhos azuis são deficientes auditivos. Isso se deve ao gene W, responsável pela produção de melanina e pela audição.

Ademais, esta raça, assim como os outros gatos, necessita de uma dieta balanceada rica em proteínas de alta qualidade, essenciais para manter sua musculatura e energia. Assim, é importante fornecer alimentos que contenham os nutrientes necessários para garantir a sua saúde e a longevidade.

4. Educação e socialização

Desde filhote, é importante expor o khao manee a diferentes ambientes, pessoas e experiências para garantir que ele cresça confiante. Esta raça, conhecida por sua inteligência e curiosidade, responde bem ao treinamento com reforço positivo, como petiscos e elogios, o que pode ser usado para ensinar comportamentos e truques. A socialização precoce com outros animais de estimação e membros da família, por sua vez, ajuda a evitar comportamentos agressivos ou tímidos.