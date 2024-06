5 receitas caseiras para ajudar a acelerar o metabolismo

Alimentos termogênicos são ingredientes que possuem a capacidade de aumentar a temperatura corporal durante a digestão, promovendo um maior gasto calórico. Pimentas, gengibre, canela e outras especiarias, por exemplo, promovem a termogênese. Eles ativam o sistema nervoso simpático, liberando adrenalina, o que ajuda a acelerar a quebra de gorduras.

Além disso, esses alimentos apresentam propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que beneficiam o sistema imunológico e melhoram a circulação sanguínea. Ao incluir esses componentes em pratos do dia a dia, você desfruta de sabores intensos e benefícios surpreendentes.

“Mas, para fazerem efeito no organismo, é importante combiná-los com uma alimentação balanceada e exercícios. Caso contrário, os termogênicos não farão nenhuma diferença”, explica a nutricionista Roseli Rossi.

Por isso, confira cinco receitas caseiras para ajudar a acelerar o metabolismo!

Camarão picante com alho e limão

Ingredientes

500 g de camarão limpo

4 dentes de alho picados

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de chá de pimenta-calabresa em flocos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro picado para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o camarão com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e pimenta-calabresa. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio-alto. Adicione o camarão e cozinhe por 2-3 minutos de cada lado. Decore com coentro picado, transfira para um prato e sirva imediatamente.

Sopa de lentilha com pimenta e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre fresco ralado (aproximadamente 2 cm)

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e picada

1 cenoura picada

1 talo de aipo picado

1 l de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola, o alho, o gengibre e a pimenta dedo-de-moça até dourarem. Adicione a cenoura e o aipo e refogue por mais alguns minutos. Acrescente a lentilha e o caldo de legumes e cozinhe por cerca de 30 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Quinoa com legumes assados e açafrão

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 berinjela cortada em cubos

1 colher de chá de açafrão em pó

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente. Em uma panela, cubra a quinoa com água e cozinhe em fogo médio até secar. Reserve. Em uma assadeira, coloque a abobrinha, o pimentão e a berinjela. Tempere com azeite, açafrão, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos. Depois, em um recipiente, misture os legumes assados com a quinoa cozida e decore com salsinha picada. Sirva em seguida.

Salada de triguilho com grão-de-bico e vegetais (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

Salada de triguilho com grão-de-bico e vegetais

Ingredientes

1 xícara de chá de triguilho

1 1/2 xícaras de chá de água

400 g de grão-de-bico cozido

cozido 1 tomate picado

1 pimentão vermelho picado

1 pepino picado

1/2 cebola-roxa picada

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de açafrão em pó

Modo de preparo

Em uma panela média, coloque a água, adicione uma pitada de sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o triguilho, mexa bem e retire do fogo. Cubra a panela e deixe descansar por cerca de 20 minutos ou até que o triguilho absorva toda a água e fique macio. Depois, use um garfo para soltar os grãos e reserve.

Em uma tigela grande, combine o triguilho cozido, o grão-de-bico, o tomate, o pimentão, o pepino, a cebola-roxa e a salsinha. Em uma tigela pequena, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o sal, a pimenta-do-reino e o açafrão. Mexa bem até emulsionar. Despeje o molho sobre a combinação de triguilho e vegetais e misture bem para incorporar todos os ingredientes. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino conforme necessário. Deixe descansar por cerca de 10-15 minutos antes de servir, para permitir que os sabores se misturem bem.

Batata-doce assada com canela e pimenta-caiena

Ingredientes

2 batatas-doces

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de pimenta-caiena

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Modo de preparo

Descasque e corte as batatas-doces em rodelas ou tiras. Coloque-as em uma assadeira e tempere com azeite, canela, pimenta-caiena e sal. Misture bem para cobrir todas as batatas com os temperos. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 25-30 minutos ou até que as batatas-doces estejam macias e levemente douradas. Depois, é só servir!