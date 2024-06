5 receitas de quentão que vão te surpreender

O quentão, uma das bebidas típicas indispensáveis nas festas juninas, traz todo o calor necessário para os dias frios dos arraiás. Tradicionalmente feito com vinho tinto e especiarias, conquista o paladar de todos com sua capacidade de aquecer e proporcionar conforto. Versátil, essa bebida permite diversas harmonizações de sabores.

Confira 5 receitas deliciosas de quentão para experimentar diferentes versões dessa delícia!

Quentão de cachaça

Ingredientes

3 xícaras de chá de cachaça

2 xícaras de chá de água

2 1/2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 limões cortados em rodelas

cortados em rodelas 2 canelas em pau

1 colher de sopa de cravo-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar, o gengibre, a canela e o cravo-da-índia e leve ao fogo médio para cozinhar até obter um caramelo, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo, adicione o limão e, aos poucos, a água. Misture bem, junte a cachaça e leve a panela novamente ao fogo médio até levantar fervura. Após, cozinhe por 25 minutos. Sirva em seguida.

Quentão sem álcool

Ingredientes

500 g de gengibre cortado em rodelas

cortado em rodelas 1 kg de açúcar

3 l de água

3 l de suco de uva

3 colheres de sopa de cravo-da-índia

5 canelas em pau

6 cascas de laranjas picadas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o gengibre e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até o açúcar dourar. Adicione a água, misture bem e cozinhe por 15 minutos. Junte o suco de uva, o cravo-da-índia, a canela e cozinhe por mais 20 minutos. Por último, coloque as cascas de laranja e deixe ferver por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Quentão de maçã

Ingredientes

1 l de suco de maçã

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de açúcar

2 maçãs cortadas em cubos

cortadas em cubos 2 canelas em pau

2 xícaras de chá de cachaça

1 colher de sopa de cravo-da-índia

1 pedaço de gengibre ralado (aproximadamente 2 cm)

Casca de 1 laranja

Modo de preparo

Em uma panela grande, misture o suco de maçã, a água e o açúcar. Adicione as maçãs em cubos, as canelas em pau, o cravo-da-índia, o gengibre ralado, a casca de laranja e a cachaça. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo de vez em quando. Após esse tempo, retire do fogo e deixe descansar por mais 10 minutos para os sabores se intensificarem. Sirva quente.

Quentão de vinho com laranja (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

Quentão de vinho com laranja

Ingredientes

2 l de vinho seco tinto

250 ml de água

250 ml de cachaça

2 xícaras de chá de açúcar

2 canelas em paus

10 cravos-da-índia

50 g de gengibre cortado em rodelas

1 laranja descascada e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para ferver. Após, cozinhe o quentão por 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe descansar por mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Quentão de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 1 l de água

3 xícaras de chá de cachaça

1/2 xícara de chá de açúcar

2 canelas em pau

1 colher de sopa de cravo-da-índia

1 pedaço de gengibre ralado (aproximadamente 2 cm)

Suco de 1 limão

Casca de 1 laranja

Modo de preparo

Coloque o abacaxi em cubos em uma panela grande e adicione o açúcar. Cozinhe em fogo médio, mexendo constantemente, até o açúcar derreter e começar a caramelizar. Acrescente a água lentamente, mexendo para dissolver o caramelo. Adicione a canela em pau, o cravo-da-índia, o gengibre ralado, o suco de limão, a cachaça e a casca de laranja. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 20 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos para intensificar os sabores. Sirva quente.