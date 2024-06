Pintar o cabelo é uma ótima maneira de renovar o visual, trazendo frescor e novidade à aparência. No entanto, para obter um bom resultado e evitar danificar os fios – principalmente quando o procedimento é feito em casa e sem o auxílio de um profissional –, é essencial tomar alguns cuidados. Por isso, a seguir, confira 5 dicas para mudar a cor dos cabelos sem danificar os fios!

1. Hidrate os fios antes de mudar a cor

Hidratar os cabelos alguns dias antes de pintá-los é fundamental para garantir um resultado saudável e bonito. A coloração é um processo químico que pode ser agressivo, especialmente em fios secos e danificados. A hidratação prévia ajuda a fortalecer o cabelo, tornando-o mais resistente aos danos causados pela tinta.

Além disso, cabelos bem hidratados apresentam uma superfície mais suave, permitindo uma distribuição homogênea da cor. Isso resulta em uma coloração mais uniforme e vibrante, evitando manchas ou diferenças de tonalidade.

2. Opte por tintas menos agressivas

Escolher uma tinta que não agrida tanto os fios é uma parte essencial no processo de mudança de cor. Para isso, você pode investir em produtos sem amônia e que contenham condicionadores e óleos naturais nas fórmulas. “Existem tinturas com graduação de amônia reduzida e existe uma ação de tratamento em conjunto com a coloração, que minimiza esses danos da transformação dos fios”, comenta o hair stylist Olivier Costa.

O teste de mechas garante a segurança da coloração (Imagem: Kamil Macniak | Shutterstock)

3. Faça o teste de mechas

Antes de iniciar a mudança de cor dos cabelos, o teste de mechas garante a segurança e o resultado da tintura, pois evita surpresas desagradáveis, como reações alérgicas, tons fora do desejado e enfraquecimento dos fios. “É indispensável avaliar a estrutura dos fios, se já fez alisamento, colorações anteriores, se usa secador/chapinha diariamente. A mecha teste avalia a estrutura para ver se conseguimos fazer a coloração e não quebrar os fios”, explica a hair stylist Nete Crivellari.

Para fazer o procedimento, basta aplicar uma pequena quantidade de tinta em uma mecha discreta do cabelo e observar como ela reage ao produto, seguindo o tempo indicado nas instruções da tintura.

4. Desembarace os cabelos

Antes de aplicar a tintura nos cabelos é recomendado desembaraçá-los, pois isso garante maior absorção do produto nos fios. Quando estão embaraçados, as chances de falhas na coloração são maiores, o que frequentemente leva a uma nova aplicação da tinta para corrigir o problema. Todavia, um novo procedimento em um curto prazo pode causar sérios danos à fibra capilar.

5. Mantenha os cuidados com os fios

Além dos cuidados antes de aplicar a tintura, também é necessário adotar algumas práticas após colorir os cabelos, que vão desde uma alimentação balanceada até a escolha de shampoo e condicionador específicos para fios tingidos.

“Não lave [o cabelo] na água quente, pois desbota a cor das mechas, hidrate muito e use filtro solar capilar para proteger dos raios solares, que também levam a cor embora”, recomenda Nete Crivellari.