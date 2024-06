É perfeitamente possível preparar receitas para a festa junina com uma abordagem mais saudável e leve, sem abrir mão do sabor e da tradição. Isso porque ao adaptar os ingredientes e as técnicas culinárias, você consegue desfrutar dessas delícias típicas sem culpa.

Por isso, confira como preparar 6 receitas fitness para a festa junina!

Curau de milho-verde

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

500 ml de leite de castanha-de-caju

3/4 de xícara de chá de açúcar demerara

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, retire os grãos das espigas de milho-verde, coloque em um liquidificador e adicione o leite de castanha-de-caju. Bata até obter uma consistência homogênea. Após, peneira o líquido, disponha em uma panela e leve ao fogo médio. Adicione o açúcar e cozinhe, mexendo sempre, por 5 minutos. Desligue o fogo, transfira o curau para um recipiente, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

Bolo de fubá

Ingredientes

2 gemas de ovo

2 claras de ovo

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

3 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor

3 colheres de sopa de coco fresco ralado

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Após, em um recipiente, coloque as gemas e o açúcar e bata até obter um creme. Acrescente o fubá e o óleo de coco e misture até ficar homogêneo. Junte as claras em neve, o coco fresco e o bicarbonato e mexa delicadamente. Depois, coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Paçoca com aveia

Ingredientes

250 g de amendoim torrado sem casca e sem sal

100 g de farelo de aveia

4 colheres de sopa de açúcar demerara

2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, modele as paçocas e sirva em seguida.

Quentão em álcool (Imagem: Chamille White | Shutterstock)

Quentão sem álcool

Ingredientes

4 xícaras de chá de água

4 xícaras de chá de suco de maçã integral

3 rodelas de limão

Casca de 1/2 laranja

6 rodelas finas de gengibre

1 canela em pau

3 anises-estrelados

4 cravos-da-índia

1 colher de sopa de adoçante culinário

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o adoçante, misture e leve ao fogo médio. Ferva por 10 minutos e desligue o fogo. Acrescente o adoçante, misture e sirva em seguida.

Pipoca funcional

Ingredientes

1 xícara de chá de milho para pipoca

3 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor

1 ramo de tomilho

1/3 de colher de café de cúrcuma

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo de coco e o ramo de tomilho e leve ao fogo médio para aquecer por um minuto. Retire o ramo de tomilho, adicione o milho para pipoca, tampe a panela e aguarde os milhos estourarem. Lembre-se de fazer movimentos no sentido circular com a panela para o milho não queimar. Depois, transfira a pipoca para um recipiente e tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Sirva em seguida.

Caldo verde

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

200 g de cogumelos shiitake

200 g de couve cortada em tiras finas

200 g de couve-flor ralada

ralada Sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cogumelos e metade da cebola e do alho e doure. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Acrescente a couve e a couve-flor e refogue por 5 minutos. Cubra com água e cozinhe por 10 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para um liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o caldo novamente na panela, coloque os cogumelos, tempere com sal e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.