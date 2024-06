4 tendências de cores de cabelo para o inverno

As trocas de estação sempre trazem consigo uma ótima oportunidade para renovar o visual. E para quem gosta de acompanhar as tendências, os cabeleireiros e Keune Talents mostram quais são as grandes apostas para o inverno deste ano. Segundo eles, as cores quentes e vibrantes estarão em alta nos próximos meses, trazendo muita personalidade e modernidade para o look.

Abaixo, confira quatro opções para se inspirar, com ideias que vão de ruivos poderosos até a cor do momento: o marrom chocolate!

1. Moreno iluminado

O moreno iluminado se destaca nos cabelos cacheados (Imagem: Divulgação | Jubiran)



Luminosidade para os dias frios, o moreno iluminado é uma cor que dá certo em qualquer fio. Com uma técnica que cria mechas que dão leveza e dimensão aos cabelos, para o cabeleireiro Jubiran, a cor voltou com tudo e vai ser a grande pedida da temporada outono/inverno.

“Nos cabelos cacheados, o efeito é ainda mais marcante. As mechas mais claras, em tons que variam do caramelo ao dourado, trazem luminosidade. Veja que as pontas trazem tons claros para os cachos. Essa é uma cor que vale a pena!”, defende Jubiran.

2. Cobre intenso

Tom de cobre intenso ajuda a realçar a beleza dos cachos (Imagem: Divulgação | Denize Duarte)

Ousado e marcante, os tons de ruivo continuarão ganhando espaço no universo capilar. Seja no acobreado clássico ou no cereja intenso, é uma nuance que faz qualquer pessoa se destacar na multidão – basta encontrar o tom que mais combina com você. A especialista em ruivos Denize Duarte optou por um tom de cobre intenso para realçar ainda mais a beleza natural dos cachos, criando um efeito dimensionado e cheio de movimento.

3. Cherry coke

Tonalidade cereja está conhecida como cherry coke nas redes sociais (Imagem: Divulgação | Halene Lais)



Outra opção para quem quer aderir ao ruivo, segundo a hair stylist Halene Lais, é a tonalidade cereja – que nas redes sociais ficou conhecida como cherry coke. Segundo a profissional, a cor pode ser feita tanto de forma completa quanto apenas em algumas mechas.

4. Chocolate

Tom de chocolate é um clássico que nunca sai de moda (Imagem: Divulgação | Mateus Amaral)

O clássico que nunca sai de moda, para quem prefere um visual mais tradicional e elegante, os tons chocolate são a pedida certa. Sofisticado e atemporal, a cor ganhou um ar de modernidade com a técnica de mechas reversas feitas por Mateus Amaral, especialista em mechas e corte. O método inovador em coloração cria uma espécie de efeito 3D nos fios. Com isso, as nuances chocolate transmitem profundidade e iluminação, além de uma sensação de calor, aconchego e naturalidade.

Por Fernanda Mart