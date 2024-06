5 pratos típicos da culinária alemã

A culinária alemã é rica em tradição e sabores únicos que refletem a diversidade cultural e regional da Alemanha. Conhecido por seus pratos marcantes, o país tem uma variedade de delícias, que vão desde dos pratos salgados, como a famosa salsicha, até as sobremesas com frutas, que oferecem experiências inesquecíveis. Para você explorar o sabor da gastronomia germânica, ensinamos, a seguir, como preparar essas e outras receitas em casa. Confira!

Salsicha

Ingredientes

2 kg de carne de porco moída

500 g de bacon moído

moído 2 colheres de sopa de sal

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de noz-moscada

1 colher de chá de pimenta calabresa

Tripas de porco

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne de porco e o bacon e misture. Adicione o sal, o açúcar, a páprica, o cominho, a noz-moscada, a pimenta calabresa e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora. Enquanto isso, em água corrente, lave as tripas de porco e coloque em um recipiente. Cubra com água e deixe descansar por 30 minutos.

Após, escorra a água, amarre uma das pontas das tripas e recheie com a carne de porco, sem encher muito para não estourar. Finalize amarrando a outra parte da tripa e coloque as linguiças em uma panela com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, retire as linguiças da panela, escorra e disponha sobre uma grelha, em fogo médio, para dourar. Sirva em seguida.

Sanduíche de peixe (fischbrötchen)

Ingredientes

2 ovos

1 pepino descascado e picado

1/2 maçã picada e sem sementes

1 colher de sopa de maionese

100 g de iogurte

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de leite

40 g de farinha de trigo

40 g de pão francês ralado

2 filés de bacalhau

4 colheres de sopa de manteiga

2 folhas de alface

1 pão de hambúrguer

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 1 ovo, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, escorra a água, passe o ovo na água fria, descasque e reserve. Em um recipiente, coloque a maionese, o iogurte, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e a salsinha e misture. Adicione a maçã e o pepino e mexa para incorporar. Reserve.

Em outro recipiente, quebre o outro ovo e adicione o leite e o sal e misture. À parte, coloque a farinha de rosca e o pão francês ralado. Em seguida, passe os filés de peixe na farinha de trigo, depois na mistura com ovo e, para finalizar, no pão francês ralado. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os peixes e frite cada lado por 5 minutos. Reserve.

Montagem

Corte o pão de hambúrguer ao meio e, em uma das fatias, coloque a alface e o filé de peixe. Corte o ovo cozido em rodelas e acrescente ao sanduíche. Espalhe um pouco de molho, cubra com a outra fatia de pão e sirva em seguida.

Almôndega (Königsberger Klopse)

Ingredientes

1 pão francês umedecido em leite

300 g de carne de porco moída

200 g de carne bovina moída

1 ovo

60 g de filé de anchova picado

1 cebola descascada e picada

1 l de caldo de carne

50 g de manteiga

60 g de farinha de trigo

3 colheres de sopa de raiz forte branca

80 g de alcaparras

125 ml de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de suco de limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o pão e desmanche. Adicione as carnes e misture. Acrescente o ovo, os filés de anchova, a cebola, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para ferver. Reduza o fogo, disponha as almôndegas e cozinhe por 10 minutos. Depois, retire as bolinhas de carne da panela e peneire o caldo. Reserve.

Em outra panela, coloque a manteiga e a farinha de trigo e mexa para incorporar. Junte o caldo de legumes, misture e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque a raiz forte, as alcaparras e o creme de leite e misture. Disponha as almôndegas na mistura e cozinhe por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Chucrute (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Chucrute

Ingredientes

Folhas de 1 repolho branco higienizadas

higienizadas 2 cenouras descascadas e raladas

2 xícaras de chá de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Com uma faca, corte o repolho em pedaços finos e disponha em um recipiente. Adicione o sal, espere a água do vegetal sair e escorra. Após, transfira para um recipiente hermético, junte a cenoura, complete com a água, tampe e armazene em temperatura ambiente por 5 dias para fermentar. Sirva em seguida.

Rote Grütze

Ingredientes

100 g de açúcar

250 ml de suco de uva

250 ml de suco de laranja

250 ml de vinho tinto

1/2 fava de baunilha

75 g de amido de milho

100 g de amoras

250 g de cerejas cortadas ao meio e sem sementes

300 g de framboesas

200 g de morangos cortados ao meio

Sorvete de baunilha para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para caramelizar. Desligue o fogo, adicione os sucos e o vinho e misture. Acrescente a fava de baunilha e leve novamente ao fogo médio até ferver. Junte o amido de milho e cozinhe até engrossar. Por último, coloque as frutas e mexa para incorporar. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva acompanhado com sorvete de baunilha.