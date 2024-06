5 dicas para cuidar das plantas no inverno

Engana-se quem pensa que o inverno muda a rotina apenas dos humanos. Assim como as pessoas, as plantas sentem as mudanças climáticas. As características da estação mudam o comportamento das plantas e, por isso, é necessário cuidado redobrado para que o jardim e a horta continuem crescendo de forma saudável e com vida até a chegada da primavera.

Os cuidados diários exigem atenção, afinal, os ventos fortes e a falta do sol trazem dificuldades que precisam ser modificadas ao longo da estação mais fria do ano. Com menos luz, grande parte das plantas hibernam, o que significa que estão economizando energia para conseguir florescer na estação seguinte.

Para entender melhor sobre os cuidados necessários durante a estação, Rafael Pelosini, CEO e fundador da startup de agricultura urbana Yes We Grow, lista dicas para auxiliar neste momento. Confira!

1. Melhor maneira para regar as plantas

O primeiro passo para que as plantas se mantenham vivas é modificar a rotina de rega, que deve ser consideravelmente menor nesse período. Com temperaturas mais baixas, a umidade tende a permanecer mais alta, e esse excesso pode provocar o apodrecimento da raiz e folhas, possibilitando até o surgimento de pragas ou fungos. Ao longo da estação, indica-se regar o jardim nas primeiras horas da manhã. Caso contrário, com a rega no período noturno, a água ficará acumulada nos pratos.

2. Manutenção dos adubos

Já sobre adubação, indica-se que seja realizado a cada três meses, para existir a manutenção nutricional necessária. Para isso, os adubos naturais são os mais indicados e eficientes por oferecerem os nutrientes necessários para manter as plantas e a terra saudáveis.

Inverno é a época ideal para podar as plantas (Imagem: hukovvvlad | Shutterstock)

3. Momento ideal para poda

Apesar dos prejuízos apresentados pelo inverno, a época é propícia para a realização de poda, que pode ser feita no final da estação. Com o período de dormência, as plantas se potencializam para o crescimento próximo da primavera, afinal, estarão favoráveis para a distribuição de nutrientes com a chegada de temperaturas mais quentes. Essas ações costumam direcionar a planta como você deseja que ela se comporte, resultando em frutos de maior qualidade e flores mais vivas e bonitas.

4. De olho nos dias mais frios do inverno

Com a possibilidade de geadas, as plantas que são cultivadas em ambientes externos precisam de maior atenção. Por isso, Rafael Pelosini indica o uso de uma cobertura para as plantas nestes dias, isso pode ser feito com o auxílio de uma lona que protegerá termicamente o jardim, porém, é recomendado retirar a lona antes do sol nascer. Para plantas menores e com a possibilidade de mudança de local, recomenda-se que os vasos possam ficar dentro de casa.

5. Posicione as plantas estrategicamente

Coloque ou transfira plantas sensíveis para áreas do jardim que recebam mais luz solar durante o inverno e sejam resguardadas dos ventos fortes. Posicioná-las perto de paredes voltadas para o sul ou cercas pode fornecer uma proteção natural contra o frio, criando um microclima mais ameno.

Esses locais têm a capacidade de absorver calor durante o dia e liberá-lo gradualmente à noite, ajudando a manter uma temperatura mais constante. Utilize barreiras de vento feitas de materiais como bambu, telas de jardim ou sebes naturais. Isso ajuda a reduzir a velocidade do vento, diminuindo a perda de calor ao redor das plantas e prevenindo danos causados pelo vento frio.

Por Camila Soares e Redação EdiCase