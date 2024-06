4 receitas deliciosas de canjica doce para festa junina

A canjica doce, também conhecida como mungunzá, é um prato tradicional da culinária brasileira, especialmente apreciada durante as festas juninas. Feita à base de milho branco, leite e açúcar, essa sobremesa é versátil e pode ser preparada de diversas formas para agradar variados paladares. E o melhor: é uma alternativa prática e fácil de fazer até para quem não tem muita experiência na cozinha. A seguir, confira como preparar algumas opções deliciosas!

Canjica de milho

Ingredientes

1 xícara de chá de canjica amarela

395 g de leite condensado

200 g de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

Canela em pau e em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com a água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione o leite condensado, a canela em pau, o leite de coco, o açúcar e o sal e misture. Leve novamente ao fogo médio até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida polvilhado com canela em pó.

Canjica de doce de leite

Ingredientes

250 g de canjica branca

395 g de doce de leite

400 ml de leite desnatado

50 g de coco ralado

Cravo-da-índia e canela em pau a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 1 hora, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e acrescente o doce de leite, o leite, o coco, os cravos-da-índia e a canela e leve novamente ao fogo médio até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida.

Canjica de paçoca (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Canjica de paçoca

Ingredientes

500 g de canjica branca

1 l de leite integral

integral 20 paçocas esfareladas

2 l de água

1/2 kg de açúcar

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água, transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e tampe. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e acrescente o açúcar, o leite e as paçocas. Leve novamente ao fogo médio para cozinhar até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Canjica de coco

Ingredientes

500 g de canjica branca

150 ml de água

395 g de leite condensado

1 l de leite integral

300 g de açúcar

200 ml de leite de coco

250 g de coco fresco ralado

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com a água, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e adicione o leite condensado, o leite, o açúcar, o leite de coco e o coco. Leve novamente ao fogo médio até obter uma consistência cremosa. Sirva em seguida.