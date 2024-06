6 mitos e verdades sobre os cuidados com as unhas

Seja no salão ou em casa, tirar as cutículas, lixar e pintar as unhas entrou na rotina de muitas pessoas e não saiu mais. Todavia, esses cuidados estão rodeados de informações contraditórias que frequentemente causam dúvidas. Para ajudar a esclarecer essas questões, a especialista Paula Faria, CEO da Sua Hora Unha, explica o que há por trás dos mitos e verdades que circulam no mundo da beleza. Confira!

1. Pode pintar as unhas semanalmente

Verdade. A atenção que você deve ter com a biossegurança do ambiente e a técnica utilizada na aplicação e remoção de esmaltes, uma vez que você poderá se expor semanalmente a microrganismos que passam de cliente para cliente e técnicas que usam excessivamente a lixa podendo contaminar e enfraquecer as unhas com o uso contínuo.

“Neste caso, pesquise sobre o espaço, visite a sala de esterilização, observe a higiene no atendimento e, claro, converse com sua manicure para saber os meios utilizados para segurança durante o atendimento”, aconselha Paula Faria.

2. Esmalte escuro fortalece as unhas

Mito. As fórmulas dos esmaltes escuros são as mesmas dos claros, o que muda é apenas a pigmentação. “Criou-se esse mito de que esmaltes escuros deixam as unhas mais fortes, sendo que a única diferença entre eles é o corante”, revela a CEO.

3. É possível remover o gel das unhas sem as danificar

Verdade. Seja o alongamento em gel ou esmalte, a remoção pode ser feita por lixamento ou por meio do uso de produtos específicos. “Nenhum tipo de gel danifica as unhas desde que sejam retirados corretamente. O uso dos itens ideais para essa remoção auxilia na extração química e impede que as unhas sejam danificadas pelo uso excessivo de lixa, sendo este o processo mais seguro para evitar danos às unhas naturais”, conta Paula Faria.

Não há necessidade de deixar as unhas respirarem (Imagem: Bykfa | Shutterstock)

4. Unha respira

Mito. “É comum falarem que é necessária uma pausa para elas [as unhas] respirarem, mas não é verdade. Por serem células mortas, não existe essa necessidade. Caso estejam fracas, por exemplo, é até aconselhável que a pessoa passe pelo menos uma base fortalecedora, caso não queira esmaltá-las”, esclarece.

5. Aplicar várias camadas de esmalte prolonga a duração

Depende. O segredo para qualquer esmaltação durar mais tempo é preparar as unhas antes de receber os esmaltes e os cuidados diários que você tem com elas e com as mãos. “Quando são aplicadas várias camadas, elas precisam ser finas, caso contrário, há logo uma descamação. Outros fatores como secante em gel, além de darem brilho, ajudam a prolongar a duração do esmalte”, desvenda Paula Faria.

6. Produtos para fortalecer unhas funcionam imediatamente

Mito. Eles realmente funcionam, mas com o tempo e conforme indicação de uso de cada produto. “Tudo é um processo. Não adianta estar com a unha fraca, passar uma base fortalecedora e achar que no primeiro uso ela não quebrará mais. Aqueles com ativos nutrientes e óleos, potencializam o tratamento, mas para fortalecer as unhas existem alguns passos que devem ser implantados na rotina para melhorar essa condição como creme hidratante para mãos, mantê-las feitas regularmente etc.”, orienta.

Por Gabriela Araújo