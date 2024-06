Entenda a importância da Matemática nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos de 2024 estão chegando, e você sabia que a Matemática é fundamental no desempenho e resultado dos atletas? Segundo César Guimarães, físico, matemático e CEO da MMP Materiais Pedagógicos, a Matemática envolve tudo à nossa volta, e não seria diferente com os campeonatos.

Segundo ele, a Matemática é usada até para saber o vencedor em uma prova. “[…] Eu quero saber quem chegou na frente [nas competições dos Jogos Olímpicos], mas eu quero saber quanto que chegou na frente no segundo colocado. Isso é uma coisa que não é só um número, é muito mais do que isso. Isso envolve todas as partes do conhecimento […]”, aponta.

Matemática em ação nas Olimpíadas

Uma das matemáticas mais importantes nos Jogos Olímpicos é saber qual país ganhou mais medalhas, ou quantas medalhas essa nação ganhou em comparação com outras. Isso é muito relevante, porque quer dizer que determinado esporte está sendo mais bem tratado, as pessoas desse país estão tendo mais incentivos, estão sendo levadas a sério. E está fazendo um esporte que não é uma brincadeira, mas uma coisa muito profissionalizada, muito dedicada e com carinho e esforço muito grande envolvido em cima

“Quando eu profissionalizo um jogo para uma competição, com certeza eu vou ter que usar a matemática para isso. Além das regras, eu preciso ter as métricas. Eu tenho que correr mais no começo ou mais no final? Quanto tempo eu vou ganhar se eu correr numa postura ou na outra? Então todas essas métricas são fundamentais”, explica.

Além disso, pensando em recorde, altura, potencialidade, quantos jogos são necessários para passar de fase e ganhar uma competição, faz da Matemática superpresente no dia a dia.

A matemática ajuda a medir e melhorar o desempenho dos atletas (Imagem: Kostiantyn Voitenko | Shutterstock)

Matemática para o desempenho do atleta

Para finalizar, o especialista explica que é possível ter um melhor desempenho e resultado na competição com cálculos matemáticos. “Todo treino, toda preparação, tudo acontece à base de muito cálculo. Talvez o atleta não se preocupe diretamente o tempo todo com tantos cálculos, mas pode ter certeza de que o preparador físico e toda equipe ao redor dele se preocupa muito com esses cálculos”, finaliza.

Por Gabriela Andrade