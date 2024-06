6 receitas veganas práticas para a festa junina

As comidas típicas são uma parte essencial das tradições das festas juninas, trazendo à tona os sabores e aromas que tornam essas celebrações tão especiais. No entanto, elas podem se tornar ainda mais inclusivas e saborosas com a introdução de opções veganas. Pensando nisso, separamos 6 receitas deliciosas e típicas sem ingredientes de origem animal. Confira!

Curau de milho-verde

Ingredientes

Grãos de 4 espigas de milho -verde​

-verde​ 2 xícaras de chá de leite de soja

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde e o leite e bata até obter uma mistura uniforme. Coe o milho batido e coloque em uma panela. Adicione açúcar, uma pitada de sal e misture bem. Cozinhe em fogo baixo por 20 minutos, mexendo sempre para não empelotar, até obter um creme firme. Após cozinhar, desligue o fogo, coloque o curau em um recipiente, polvilhe com canela em pó e sirva.

Pé-de-moleque

Ingredientes

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de tâmaras sem caroço

1 colher de café de sal ​

​ 1 colher de café de essência de baunilha

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de amendoim torrado, descascado e sem sal

3 colheres de sopa de amido de milho

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite de coco e as tâmaras até ficar homogêneo. Transfira o líquido para uma panela, adicione o sal, a essência de baunilha, o óleo de coco, os amendoins e o amido de milho e leve ao fogo médio. Misture os ingredientes até obter uma massa que se solte com facilidade da panela. Em seguida, transfira essa massa para um recipiente de vidro untado com óleo de coco e, com a ajuda de uma colher, espalhe. Leve ao congelador por 1h30. Após esse tempo, retire o doce do congelador, corte em quadradinhos e sirva.

Dadinho de tapioca (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Dadinho de tapioca

Ingredientes

250 g de tapioca granulada

500 ml de caldo de legumes quente

2 colheres de sopa orégano

1/2 colher de café de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de manjericão seco

1/2 colher de café de sal

1 l de óleo

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a tapioca granulada com o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o manjericão seco. Adicione, aos poucos, o caldo de legumes e misture bem até obter uma massa. Em seguida, espalhe a massa em uma forma, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira e corte a massa em quadradinhos. Reserve.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite pequenas porções de dadinhos até ficarem dourados. Retire os dadinhos da panela e coloque em um prato com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar e sirva em seguida.

Bolinho caipira

Ingredientes

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de cebola picada​

1 xícara de chá de cenoura picada

picada 1 xícara de chá de milho-verde

1 xícara de chá de vagem fatiada finamente

1 xícara de chá de cogumelo picado

1 colher de sopa de sal

Massa

1 l de caldo de legumes quente

2 xícaras de chá de flocão de milho

3 colheres de sopa de tapioca

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de óleo

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola. Acrescente a cenoura, o milho-verde, a vagem e o cogumelo. Refogue tudo até que esteja macio e tempere com sal. Transfira o refogado para um recipiente e reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque o flocão de milho, a tapioca e o azeite de oliva e misture. Amasse até desfazer os flocos de milho maiores. Adicione, aos poucos, o caldo de legumes quente e misture com a ajuda de uma colher. Em seguida, amasse até ficar homogêneo.

Montagem

Pegue pequenas porções de massa e abra com a ajuda de um rolo, coloque o recheio no centro da massa e feche o rolinho direcionando as duas abas laterais para o centro, assim como as bordas inferiores e superiores. Reserve.

Em uma panela, adicione o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Frite os bolinhos até eles ficarem com uma casca dourada. Depois, retire os bolinhos da panela e coloque em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Espere esfriar e sirva.

Dica: a tendência dessa massa é que ela resseque rápido. Por isso, você pode ir adicionando colheres de caldo de legumes para ajudar a moldar. Quando estiver recheando os bolinhos, não se preocupe se a massa rachar; basta que você coloque um pouco de caldo de legumes nas mãos e passe no bolinho, assim ele une novamente.

Maçã-do-amor

Ingredientes

4 maçãs

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Corante alimentício vermelho vegano

Modo de preparo

Em uma panela, misture o açúcar, a água e o corante. Leve ao fogo médio até formar uma calda em ponto de fio. Espete palitos nas maçãs. Mergulhe cada maçã na calda, deixe escorrer e coloque sobre papel-manteiga para secar. Sirva em seguida.

Canjica

Ingredientes

1 xícara de chá de milho para canjica

1 l de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar

Canela em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a canjica de molho em água por pelo menos 4 horas. Depois, coloque na panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e adicione o leite de coco e o açúcar. Leve ao fogo baixo e cozinhe por mais 20 minutos. Polvilhe a canela em pó e sirva em seguida.