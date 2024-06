3 dicas para limpar o sofá corretamente

O sofá é um lugar confortável para descansar após um dia de trabalho e um espaço acolhedor para reunir-se com a família e amigos. Porém, devido ao uso frequente, ele acumula sujeira e microrganismos prejudiciais à saúde. Nesse sentido, a limpeza regular não apenas prolonga a vida útil do móvel, mas também ajuda a prevenir alergias e problemas respiratórios.

“Ao longo do tempo, estofados como sofás e poltronas, acumulam poeira, sujidades e ácaros. A limpeza regular desses móveis ajuda a reduzir a presença desses elementos, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na casa e fazem uso do estofado, especialmente se forem pessoas alérgicas”, reforça José Previero, especialista em tecidos da OMO Lavanderia.

Para a higienização de sofás e poltronas, é imprescindível escolher o método de limpeza e utilizar produtos adequados para o tipo de tecido do estofado. Alguns modelos, por exemplo, exigem métodos específicos, a fim de evitar danos na estrutura.

Por isso, a seguir, José Previero dá algumas dicas para você limpar o sofá adequadamente!

1. Aspiração regular

O aspirador de pó é um grande aliado quando o assunto é higienização de estofados. Isso porque ele ajuda a remover a poeira, migalhas e detritos que ficam soltos no tecido, evitando que as partículas de sujeira se acumulem.

Você pode utilizar uma escova para ajudar na limpeza do sofá (Imagem: Gstockstudio | Shutterstock)

2. Uso de produtos adequados

Diferentes tecidos necessitam de diferentes cuidados. Sendo assim, é preciso atenção na hora de higienizar estofados e poltronas, até mesmo para não desgastar o tecido do móvel. Após entender qual produto é o mais indicado, é chegado o momento de escovar o tecido com cerdas macias para soltar a sujeira e garantir a ação do produto no tecido. Após esse processo, é necessário remover o excesso de umidade e a secagem do estofado.

3. Limpeza profissional

Apesar da aspiração e dos cuidados caseiros ajudarem a manter o sofá limpo, a limpeza profissional é indispensável pelo menos a cada 6 meses. Somente ela é capaz de fazer uma higienização mais detalhada e profunda do estofado.

“Esses são apenas alguns dos cuidados que podem ajudar a preservar a peça decorativa das salas de estar. Além disso, outro ponto que merece atenção é a questão da exposição ao sol. Móveis que ficam expostos de forma recorrente ao sol estão sujeitos ao desbotamento. Por isso, outra dica importante, além da parte de higienização, é evitar que sofás e poltronas recebam sol diariamente, pois isso pode interferir na tonalidade da peça”, finaliza José Previero.

Por Gabriela Porto Alegre