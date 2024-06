8 manias curiosas e interessantes dos cachorros 

Os cachorros são animais de estimação extremamente comuns em casas ao redor do mundo, conhecidos por sua lealdade, companheirismo e capacidade de trazer alegria aos tutores. No entanto, mesmo com toda a popularidade e convivência próxima aos humanos, eles continuam a surpreender com uma variedade de comportamentos e manias curiosas e peculiares. Por isso, a seguir, entenda o motivo de alguns hábitos!

1. Inclinar a cabeça

Além de fofo, este é um comportamento em que o cão parece entender o que o tutor está dizendo. Todavia, quando os humanos falam, segundo estudo da Universidade de Eötvös Loránd, na Hungria, o cachorro inclina a cabeça para o lado porque ouve uma palavra com a qual tem familiaridade, ou seja, é significativa para ele e, com isso, redobra a atenção.

2. Enterrar objetos

Muitos cães têm o hábito de enterrar brinquedos, ossos e até alimento. Este comportamento remonta aos seus ancestrais selvagens, que enterravam comida para protegê-la dos outros predadores e, posteriormente, comê-la.

3. Rolar em coisas fedorentas

Rolar no lixo, em carniça ou em outras coisas fedorentas é um comportamento muito estranho para os humanos. No entanto, para os cachorros, isso está ligado aos seus instintos mais primitivos. Este hábito pode ser um resquício dos tempos em que disfarçar seu cheiro ajudava na caça ou na proteção contra predadores.

4. Dormir em posições engraçadas

Quem tem cachorro em casa, ou convive com um, com certeza já se deparou com ele dormindo em posições esquisitas, como de barriga para cima ou torcido de alguma forma. Isso geralmente ocorre porque, enquanto descansa, ele está se sentindo seguro e relaxado no ambiente.

Alguns cachorros correm atrás do próprio rabo como forma de brincar e gastar energia (Imagem: Ksenia Raykova | Shutterstock)

5. Correr atrás do próprio rabo

Quem nunca viu um cachorro correndo em círculos tentando pegar o próprio rabo? Essa cena é clássica e engraçada. Alguns cães fazem isso como uma forma de brincar e gastar energia. Todavia, em alguns casos, isso pode ser sinal de tédio, sendo necessário oferecer mais estímulo físico e mental ao animal.

6. Levar coisas para o dono

Alguns cachorros têm o hábito de pegar objetos aleatórios e levá-los para seus tutores. Essa mania de “presentear” pode ser uma forma de buscar atenção, mostrar afeto ou um resquício de seu instinto natural de “apresentar” coisas para a matilha.

7. Correr freneticamente

Os famosos “zoomies” são aqueles momentos em que os cães correm euforicamente de um lado para o outro. Isso geralmente acontece porque eles estão com excesso de energia acumulada e precisam liberá-la rapidamente.

8. Fazer “ninho” antes de deitar-se

Antes de se acomodar para dormir, muitos cachorros giram em círculos no local em que vão se deitar. Acredita-se que este comportamento vem de seus ancestrais selvagens. Algumas teorias dizem que eles faziam isso para verificar se havia perigo em volta e checar onde estavam os demais membros da matilha. Considera-se também que é uma maneira de afofar e deixar mais confortável o lugar para descansar.