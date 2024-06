Os gatos são popularmente conhecidos como animais ideais para pessoas que moram em apartamentos, devido à natureza independente, capacidade de se entreterem sozinhos e a menor necessidade de espaço em comparação aos cães. No entanto, algumas raças se adaptam melhor a esse tipo de ambiente, apresentando comportamentos mais tranquilos e exigindo menos exercício diário. Por isso, a seguir, confira 8 raças de gato ideais para apartamento!

1. Persa

O gato persa adora ambientes calmos (Imagem: ANURAK PONGPATIMET | Shutterstock)



O gato persa é originário do Irã (antiga Pérsia). Ele é um bichano de porte médio a grande, com pelagem longa e densa, rosto achatado e olhos grandes e expressivos. Tranquilo e afetuoso, ele adora um ambiente calmo. Além disso, gosta de estar perto dos tutores, mas não é excessivamente exigente quanto à atenção.

2. Ragdoll

Gatos ragdoll, grandes e musculosos, são bastante afetuosos (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é um gato grande e musculoso, com aparência elegante e imponente. Ele tem pelagem semilonga e olhos azuis. Extremamente dócil, sociável, é conhecido por sua personalidade tranquila e afetuosa e muitas vezes comparado a “bonecas de pano” – daí o seu nome – devido à tendência a relaxar completamente no colo.

3. Sphynx

O gato da raça sphynx se destaca pela ausência de pelos (Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock)

O sphynx é originário do Canadá. A raça chama atenção devido à ausência de pelos, além da pele enrugada e orelhas grandes. É um gato de porte médio, muito sociável, brincalhão e carinhoso. Além disso, gosta de estar próximo aos humanos e é muito curioso.

4. British shorthair

O gato da raça british shorthair é especialmente apegado à família (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)

Originário do Reino Unido, o british shorthair é um gato de porte médio a grande, com pelagem curta, densa e macia, e rosto arredondado. É conhecido por sua natureza tranquila, dócil e afetuosa. Além disso, é um animal sociável e de fácil convivência, gosta da companhia de seus tutores e é especialmente apegado à família.

5. Scottish fold

O scottish fold é tranquilo, afetuoso e sociável, convivendo bem com crianças e outros pets (Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock)

Originária da Escócia, a raça scottish fold é conhecida por suas orelhas dobradas para frente, o que lhe confere uma aparência única e encantadora. É um bichano de porte médio e pelagem longa ou curta. Tranquilo, afetuoso e sociável, se adapta facilmente a diferentes ambientes e convive bem com crianças e outros animais de estimação.

6. Birmanês

O gato birmanês é dócil, afetuoso e inteligente (Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock)

O birmanês, originário do sudeste asiático, é um gato de porte médio com pelagem curta e brilhante, olhos amarelos e corpo musculoso. É conhecido por ser dócil, afetuoso e inteligente. É um animal de companhia dedicado, muitas vezes desenvolvendo uma forte ligação com seus tutores.

7. Maine coon

O maine coon é conhecido pela pelagem exuberante (Imagem: photosbelkina | Shutterstock)

O maine coon é uma das raças de gato mais populares do mundo. Originário dos Estados Unidos, ele é conhecido por seu grande tamanho, personalidade amigável e pelagem exuberante. Embora de grande porte, se adapta bem a apartamentos desde que tenha brinquedos e arranhadores.

8. Devon rex

O devon rex é animado, amoroso e adora a companhia dos tutores (Imagem: Heather Raithby Doyle | Shutterstock)

O devon rex, originário do Reino Unido, tem pelagem curta, macia e encaracolada. Possui grandes olhos e orelhas enormes. É pequeno em tamanho, mas grande em personalidade. Este felino é animado, amoroso e adora a companhia de seus tutores, desfrutando de jogos e brincadeiras.