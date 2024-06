4 chás ricos em vitamina C para o inverno

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para a saúde do corpo, especialmente no inverno, quando as temperaturas caem. Ela é encontrada em uma variedade de alimentos e a sua absorção diária é recomendada por especialistas para ajudar a prevenir e combater infecções e doenças típicas do período.

“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos […]. Além disso, é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres, responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica a farmacêutica Luciana Rocha.

Pensando nisso, selecionamos 4 receitas de chás ricos em vitamina C para você incluir na rotina e potencializar a saúde do corpo. Confira!

Chá de laranja com gengibre

Ingredientes

5 fatias de gengibre

1 canela em pau

1/2 xícara de chá de suco de laranja

400 ml de água

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a canela em pau, o gengibre e o suco de laranja e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Abafe por 15 minutos e coe. Para finalizar, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de erva-doce com hortelã

Ingredientes

200 ml de água

2 colheres de sopa de sementes secas de erva-doce

secas de erva-doce 2 colheres de sopa de hortelã

Xilitol para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e adicione as sementes secas de erva-doce e a hortelã. Desligue o fogo e abafe por 10 minutos. Coe, adoce com xilitol e sirva em seguida.

Chá de folha de acerola (Imagem: Marli Anders Esmeriz | Shutterstock)

Chá de folha de acerola

Ingredientes

15 folhas de acerola higienizadas

de acerola higienizadas 1 l de água

Canela em pau a gosto

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de acerola e a canela em pau e abafe por 8 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de folhas de cajueiro com limão

Ingredientes

250 ml de água

1 colher de chá de folhas secas de cajueiro

Suco de 1/2 limão

Mel para adoçar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Adicione as folhas de cajueiro, o suco de limão e abafe por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.