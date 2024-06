Limpar as orelhas do cachorro regularmente é importante para ajudar a prevenir infecções, como a otite. Isso porque o acúmulo de cera, sujeira e detritos pode criar um ambiente propício para o crescimento de bactérias e fungos. Além disso, a limpeza regular auxilia na detecção precoce de problemas, permitindo procurar um médico-veterinário antes que a condição se agrave.

Por isso, a seguir, confira 7 dicas para limpar as orelhas do cachorro!

1. Utilize materiais adequados

Para a limpeza da orelha do cachorro, utilize um produto específico recomendado pelo médico-veterinário. Evite usar produtos para humanos ou soluções caseiras, como água com sal ou vinagre, pois podem ser irritantes para a pele dos cães. Além disso, tenha à mão bolas de algodão ou gaze e toalhas limpas.

2. Escolha um ambiente calmo

Para alguns cães, a limpeza da orelha pode ser desconfortável e causar medo. Por isso, busque um ambiente tranquilo, em que o animal se sinta seguro e confortável. Isso ajuda a minimizar o estresse e facilita o processo. Além disso, manter petiscos à mão para recompensar o pet pelo bom comportamento pode ajudar.

3. Verifique as orelhas antes de limpar

Antes de iniciar a limpeza, examine as orelhas do seu cachorro em busca de sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço, odor desagradável ou secreção. Se notar qualquer um desses sintomas, consulte o veterinário antes da limpeza.

4. Aplique a solução de limpeza

Aplique a solução de limpeza conforme as instruções do fabricante ou orientação do veterinário. Coloque algumas gotas da solução no canal auditivo do cachorro, evitando introduzir o frasco diretamente na orelha para não causar desconforto ou lesões.

Massagear a orelha do cão após aplicar a solução para limpeza ajuda a soltar a cera e os detritos acumulados (Imagem: Reddogs | Shutterstock)

5. Massageie a base da orelha

Após aplicar a solução, massageie suavemente a base da orelha por cerca de 20 a 30 segundos. Isso ajuda a soltar a cera e os detritos acumulados, facilitando a remoção. Neste momento, o cachorro pode balançar a cabeça, mas é normal e ajuda a expelir a sujeira.

6. Limpe o excesso com algodão

Use bolas de algodão ou gaze para limpar suavemente a parte externa da orelha e a entrada do canal auditivo do cachorro. Importante: nunca use cotonetes, pois eles podem empurrar a cera para dentro do canal e causar danos.

7. Repita o processo regularmente

Conforme a veterinária Cinthya Ugliara, esse tipo de limpeza deve ser realizada uma vez por semana. Todavia, a frequência pode variar dependendo da raça do cão e da propensão a acumular cera ou detritos. Por isso, recomenda-se consultar um médico-veterinário para melhores orientações.