5 receitas práticas e saudáveis para diabéticos

Manter uma alimentação saudável é essencial para todos, especialmente para quem convive com diabetes. Controlar os níveis de açúcar no sangue pode ser um desafio, mas com as escolhas corretas é possível desfrutar de refeições saborosas e nutritivas sem comprometer a saúde. Para te auxiliar nessa tarefa, selecionamos 5 receitas com ingredientes que ajudam a manter o equilíbrio glicêmico para você incluir na dieta. Confira!

Rolinhos de repolho com carne moída

Ingredientes

Rolinhos

6 folhas de repolho higienizadas e cortadas ao meio

higienizadas e cortadas ao meio 200 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

395 g de milho-verde

Sal e salsinha picada a gosto

Água

Molho

1 xícara de chá de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Escalde as folhas de repolho na água e reserve. Em um recipiente, coloque a carne moída, a cebola, o milho-verde, o sal e a salsinha e misture. Após, coloque um pouco de recheio em cada metade das folhas de repolho, dobre as pontas sobre ele e enrole como um rolinho. Reserve.

Em uma panela, coloque todos os ingredientes do molho, exceto a salsinha, e misture. Disponha os rolinhos, tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, salpique com salsinha e sirva em seguida.

Torta de berinjela

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 pimentão sem sementes e picado

1 tomate sem sementes e picado

1 berinjela picada

picada 50 g de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o pimentão e doure. Acrescente o tomate, a berinjela, o sal e a pimenta-do-reino e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, a farinha de trigo, o queijo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e bata novamente para incorporar.

Após, despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo. Cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Bolo de maçã com banana e canela (Imagem: 5 second Studio | Shutterstock)

Bolo de maçã com banana e canela

Ingredientes

2 maçãs descascadas, sem sementes e picadas

1 banana-nanica descascada e cortada em rodelas

2 ovos

1 xícara de chá de farelo de aveia

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 maçã fatiada e sem sementes para decorar

Canela em pó para decorar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as maçãs, a banana e o ovo e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia, decore com a maçã fatiada e despeje a mistura sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e decore com a canela em pó. Sirva em seguida.

Maminha ao molho de ervas

Ingredientes

1 maminha em peça

1 colher de chá de sal

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de manjericão picado

2 colheres de sopa de salsa picada

2 colheres de sopa de tomilho

1 xícara de chá de caldo de legumes

1 colher de sobremesa de amido de milho

200 g de creme de leite vegetal

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maminha e tempere com sal e alho. Reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure os dois lados. Após, cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e, com uma faca, fatie a carne. Reserve.

Em um liquidificador, coloque as ervas, o caldo de legumes e o amido de milho e bata até obter uma consistência homogênea. Depois, transfira o conteúdo para um recipiente, junte o creme de leite e misture para incorporar. Regue a carne com o molho e sirva em seguida.

Musse de maracujá

Ingredientes

Polpa de 1 maracujá

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1/2 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de xilitol

10 g de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor 1/4 de xícara de chá de água quente

Sementes de maracujá para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a polpa de maracujá, o iogurte, o leite de amêndoas e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina e a água quente e misture até dissolver completamente. Depois, disponha a mistura no liquidificador e bata por 1 minuto. Distribua a musse sobre taças, decore com as sementes de maracujá e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.