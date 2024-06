11 temas de Biologia mais cobrados nos vestibulares

Biologia é uma matéria presente no Enem e na maioria dos vestibulares do país, independente do curso que você tenha escolhido. Nessas provas, é possível observar que alguns temas costumam ser cobrados com mais frequência, isto é, questões envolvendo o mesmo assunto apareceram mais de uma vez em edições anteriores.

Assuntos recorrentes nas provas de Biologia

Saber quais são os conteúdos recorrentes ajuda muito na hora de estudar, pois assim é possível focar mais em determinados assuntos. “Na UERJ, por exemplo, as características fisiológicas dos seres vivos é o que mais aparece, dando destaque a fisiologia humana e vegetal”, afirma Daniel Vitor Noleto, especialista em Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis pela PUC-RJ. Segundo ele, com certa frequência, também aparece nas provas da UERJ temas como fisiologia de bactérias e reprodução viral.

Temas cobrados no Enem

O Enem é um grande passo para o acesso à educação superior. Daniel Vitor Noleto explica que, nessa prova, a fisiologia aparece um pouco mais discreta, com mais chances de aparecer assuntos dentro da biotecnologia, como manipulação de DNA, síntese de proteínas e clonagem. O tema evolução também aparece com certa frequência. “O enfoque da prova é muito maior em ecologia. As questões ambientais aparecem em destaque nas provas do ENEM”, afirma.

Estudar sobre os temas mais cobrados ajuda a se preparar melhor para as provas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Temas mais cobrados nos vestibulares

Para te ajudar na hora de estudar, Aline D’Alessandro, professora de Ciências Biológicas, cita os temas mais cobrados nos vestibulares. Confira abaixo:

Origem da vida e Evolução Biológica; Citologia (ácidos nucleicos, síntese de proteínas e o controle do metabolismo celular); Processos de obtenção de energia (fotossíntese, fermentação e respiração celular); Estrutura de célula eucariótica (a membrana plasmática e a permeabilidade); Orgânulos citoplasmáticos e seus papéis; Divisão celular; Leis gerais da hereditariedade; Parasitoses humanas brasileiras (doenças provocadas por vírus, bactérias, protozoários e vermes); Fisiologia humana, animal e vegetal; Fluxo de energia e os ciclos da matéria nos ecossistemas; Dinâmica das populações e comunidades.

Agora que você já sabe os temas de biologia mais recorrentes nas provas, chegou a hora de estudar e se preparar!