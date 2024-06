5 filmes para aprender História nas férias

As férias escolares são um dos períodos do ano mais aguardados entre os estudantes, que adoram aproveitar o momento para se divertir entre amigos ou viajar em família. No entanto, estes não são os únicos motivos que atraem os jovens nesta época. Afinal, maratonar séries e filmes e dormir um pouco mais tarde, com certeza, são itens no topo da lista para o mês de julho.

Todavia, o momento de entretenimento também pode contribuir para o aprendizado sobre História. Os filmes, por exemplo, conseguem não somente dar um rosto a personagens históricos, mas também apresentar costumes, vestimentas e questões culturais. Além disso, mostram contextos e visões que permitem compreender perfis históricos, épocas, acontecimentos, entre outras informações.

Mas, de acordo com o professor de História e coordenador do time pedagógico da plataforma Amplia, Francisco Moreira Júnior, pode acontecer também do cinema não retratar os fatos de maneira verdadeira. “Em alguns casos, ocorrem distorções, ou seja, narrativas que não encontram respaldo no estudo científico ou nas fontes históricas”, alerta. Por isso, é importante tomar cuidado na hora de escolher os longas para assistir.

A seguir, o professor lista alguns filmes para você aprender sobre História!

1. Adeus Lenin (2003)

“Adeus Lenin” aborda o fim da Guerra Fria (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures, Hollywood Classic Entertainment e Sony Pictures Classics)

Por meio de um retrato bem-humorado, o filme aborda um momento histórico dos mais importantes para a compreensão do mundo atual. O fim da Guerra Fria, a abertura econômica e política soviética e a queda do Muro de Berlim são contados por meio de um drama familiar.

Onde assistir: Max.

2. Guerra de Canudos (1996)

“Guerra de Canudos” mostra como foi formada a comunidade de canudos e os conflitos da época (Imagem: Reprodução digital | Columbia TriStar Pictures)

Inspirado no clássico livro “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, o filme relaciona personagens reais e ficcionais. O drama do sertanejo, a violência da República Brasileira recém-inaugurada e as motivações do massacre do Arraial de Canudos são discutidos brilhantemente.

Onde assistir: YouTube.

3. 1492: A Conquista do Paraíso (1992)

“1492: A Conquista do Paraíso” conta a história da chegada dos nativos espanhóis em território americano (Imagem: Reprodução digital | Pathé, Gaumont e Paramount Pictures)

Este longa conta a história da chegada espanhola no território americano sob o comando de Cristóvão Colombo. A Cultura Renascentista, as incertezas da viagem, o choque cultural com os povos nativos e a violência desencadeada pela ação dominadora dos espanhóis são muito bem abordados e com uma fotografia fantástica.

Onde assistir: YouTube.

4. Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra (2006)

“Cartas de Iwo Jima” e “A Conquista da Honra” retratam visões distintas do mesmo episódio histórico, a Batalha da Ilha de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures e Paramount Pictures)

Nestas duas brilhantes produções são retratadas visões distintas do mesmo episódio histórico, a Batalha da Ilha de Iwo Jima durante a Segunda Guerra Mundial. No primeiro título, o diretor Clint Eastwood retrata a visão japonesa da guerra e da batalha. Muitos elementos da cultura japonesa são destacados e a violência da guerra é exposta no filme.

No segundo título, “A Conquista da Honra”, a mesma batalha é retratada por Clint Eastwood com os mesmos atores ocupando posições de protagonistas e coadjuvantes distintas. Nessa perspectiva, é apresentada a visão dos militares norte-americanos. Toda brutalidade e irracionalidade de uma guerra dessas proporções são retratadas de forma crua e didática.

Onde assistir: Prime Video, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

5. Apocalypse Now (1979)

“Apocalypse Now” discute o impacto psicológico da violência da Guerra do Vietnã sobre oficiais, soldados e população (Imagem: Reprodução digital | United Artists e Omni Zoetrope)

Este longa discute de forma densa e tensa o impacto psicológico da violência da Guerra do Vietnã sobre oficiais, soldados e população envolvidos no conflito. Aborda a influência do neocolonialismo europeu sobre a população asiática, as ações secretas do alto comando militar norte-americano e da CIA (Central Intelligence Agency) e a história de um curioso personagem, o Coronel Boina Verde Walter E. Kurtz. Tudo isso apresentando como pano de fundo conceitos da filosofia existencialista.

Onde assistir: Prime Video, Telecine e YouTube.

Por Julia Vitorazzo