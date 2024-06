4 tendências de beleza para o inverno 2024

Com a mudança das estações, novas tendências de beleza chegam ao mercado, algumas se destacando por uma temporada e sendo adotadas de maneira exuberante – no melhor sentido possível. Recentemente, tem sido evidente uma valorização do aspecto natural, tanto na rotina de cuidados com a pele quanto nas maquiagens e nos cabelos.

Além disso, no inverno, é comum que os cuidados com a aparência sejam redobrados, devido à onda de ar frio que impacta significativamente a pele e o cabelo. Algumas das principais consequências incluem ressecamento da pele, vermelhidão, lábios rachados, frizz no cabelo e sensibilidade.

“Para evitar esses problemas é necessário o uso de hidratantes faciais e labiais com mais frequência, e de preferência que sejam de qualidades, para que, além de hidratar, também possa tratar e proteger a pele”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial.

A seguir, Luzia Costa explica algumas das principais tendências para o inverno de 2024. Confira abaixo!

1. Rotina de skincare reforçada

No inverno, a pele tende a ficar mais ressecada, então os cuidados principais precisam ser voltados para uma hidratação profunda e com cuidados com a pele mais reforçados. Produtos como hidratantes, séruns com vitamina C e ácido hialurônico são indispensáveis.

A tendência atual dá ênfase em sobrancelhas mais cheias e procedimentos como o brown lamination (Imagem: Anneleven Stock | Shutterstock)

2. Lábios e sobrancelhas naturais

Como dito anteriormente, a beleza natural vem se destacando, e realizar procedimentos para ressaltar essa naturalidade é superválido. Sobrancelhas mais cheias e naturais continuam em alta, com o uso de produtos que apenas realçam seu formato natural ou procedimentos simples, como brown lamination, que consiste em pentear os fios para cima e deixá-los com um aspecto mais moderno.

Os lábios sofrem bastante com o frio, sendo indispensável o uso de balms e hidratantes labiais. Além disso, podem ser realizados procedimentos não invasivos, como hydralips e esfoliação labial.

3. Blush, o queridinho da vez

Sendo utilizado como um dos principais produtos da maquiagem, ele tem como função deixar a pele corada com um toque avermelhado, rosado ou coral, e que se assemelha a um aspecto natural. E, para o inverno, estarão em alta são looks com as bochechas em evidência e bem rosadinhas.

4. Produtos com ingredientes naturais

Esse tipo de produto oferece diversos benefícios tanto para a pele quanto para a saúde, como a redução do risco de alergias e irritações, ausência de toxinas e impacto positivo no meio ambiente. Além disso, muitos ingredientes naturais, como óleos essenciais, extratos de plantas e vitaminas, possuem propriedades benéficas comprovadas para a pele. Eles fornecem antioxidantes, hidratação e nutrientes essenciais, promovendo uma pele saudável e radiante.

Essas tendências refletem a busca por um visual que combine elegância e conforto, utilizando produtos que ajudam a proteger e valorizar a beleza natural, especialmente em climas mais frios.

Por Maria Eduarda Chagas