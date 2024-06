8 cuidados ao passear com o cachorro na rua

Os passeios são essenciais para a saúde física e mental dos cachorros, proporcionando exercício, estimulação mental e oportunidades de socialização. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular. No entanto, quando são realizados na rua, é fundamental tomar alguns cuidados para garantir a saúde e a segurança do animal. Veja abaixo!

1. Use coleira e guia adequadas

A coleira e a guia proporcionam controle e segurança durante o passeio na rua. Quando bem ajustadas, evitam que o cachorro escape e permitem que você mantenha o controle, prevenindo acidentes e fugas.

Segundo Caroline Mouco Moretti, se o cachorro é de pequeno porte e tem comportamento tranquilo, pode-se usar a coleira. Porém, se ele é um animal mais agitado, é recomendado utilizar o peitoral, para ajudar na contenção durante os passeios e evitar machucá-lo, caso necessite de um maior controle de movimento na rua.

2. Identificação

A plaquinha de identificação com o nome do cachorro e o número de telefone do tutor é essencial em caso de perda. Isso porque ela aumenta as chances de o pet ser devolvido rapidamente, garantindo segurança ao animal e tranquilidade para o tutor.

Mesmo os animais que possuem microchip precisam utilizar a coleira com identificação, pois nem todas as clínicas veterinárias possuem tecnologia para a leitura das informações contidas nele. Além disso, se os dados cadastrados estiverem desatualizados, de nada valerá o microchip se o bichinho estiver perdido.

3. Hidrate seu cachorro

Levar água fresca e oferecê-la ao animal durante o passeio na rua é essencial, especialmente em dias quentes. Isso porque ajuda a prevenir desidratação e mantém o cachorro saudável e confortável durante a atividade física.

4. Escolha os horários adequados

Especialmente em épocas quentes, é importante se atentar aos horários de passeios na rua para evitar queimaduras nas patas e superaquecimento. “Para prevenir queimaduras nas patas, na hora dos passeios ao ar livre, o ideal é caminhar bem cedo, até às 9h ou a partir das 17h, quando as temperaturas não estarão tão altas e o solo terá perdido calor suficiente para não apresentar risco de lesões”, diz Fabiana Cabrera Veras, gerente da clínica veterinária Pet de TODOS.

Recolher as fezes do cachorro durante o passeio evita a disseminação de doenças (Imagem: Vershinin89 | Shutterstock)

5. Recolha as fezes

Recolher as fezes do cachorro não é exatamente um cuidado com o animal, mas é uma questão de higiene e responsabilidade cívica. Isso mantém as áreas públicas limpas, previne a disseminação de doenças e demonstra respeito pela comunidade e pelo meio ambiente.

6. Mantenha a vacinação em dia

Para proteger o cachorro de doenças que podem ser contraídas durante os passeios, é fundamental manter todas as vacinas e tratamentos antiparasitários atualizados. Dessa maneira, você assegura a saúde do seu pet e dos outros animais com os quais ele possa interagir.

7. Supervisione interações com outros animais

É importante que o cachorro interaja com outros animais durante os passeios. Todavia, também é essencial monitorar esse tipo de contato para evitar brigas e situações estressantes. Nem todos os cães são amigáveis, e uma supervisão adequada garante que o passeio seja seguro e agradável para todos.

8. Cuidado com o trânsito

Outro cuidado fundamental durante os passeios na rua é com os carros. Para isso, mantenha o cachorro sempre próximo a você e longe do trânsito para garantir a segurança do animal. Utilizar guias curtas ao atravessar ruas e estar atento ao tráfego ajuda a evitar acidentes.