5 passeios culturais imperdíveis para fazer em São Paulo

A chegada do mês de julho costuma ser muito aguardada, pois, com ele, vêm as férias escolares, momento em que os estudantes aproveitam o tempo livre para descansar e se divertir. Pensando nas possibilidades de atividades de lazer, os pais e os estudantes buscam, principalmente, programas para fazer durante o período, como visitas a museus.

Isso porque os passeios culturais unem diversão e conhecimento, proporcionando oportunidade para aprender mais sobre diversas áreas, como história e geografia. Para viver novas experiências e poder compartilhá-las no retorno às aulas, Mateus Lopes, historiador e Diretor Pedagógico da Escola Vereda, traz 5 dicas de passeios culturais na cidade de São Paulo para fazer durante as férias. Confira!

1. Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga tem um acervo com mais de três mil itens e uma arquitetura admirável (Imagem: ADVTP | Shutterstock)

Reinaugurado em 2022, o museu conta com um acervo de mais de três mil itens, que vão desde moedas históricas e peças de roupa antigas até o impressionante quadro “Independência ou Morte” (1888), do artista brasileiro Pedro Américo, um dos mais importantes da história do país. Além disso, o espaço de arquitetura admirável já transforma a experiência em um passeio indispensável, junto ao espaço verde do Parque da Independência, cujo acesso é gratuito. O museu fica localizado na Rua dos Patriotas e tem entrada gratuita às quartas-feiras e no primeiro domingo do mês, com distribuição de ingressos a partir das 10h00.

2. Museu AfroBrasil

O Museu AfroBrasil celebra a rica herança africana e a sua importância para o Brasil (Imagem: lucianospagnolribeiro | Shutterstock)

Localizado no Pavilhão Manoel da Nóbrega, edifício projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em dezembro de 1953, o Museu AfroBrasil celebra a rica herança africana e a sua importância para o país. Cada obra exposta conta uma história de resistência e de inovação, e seu impacto é muito relevante para o entendimento da cultura. Além disso, o museu promove atividades educativas, como palestras, oficinas e performances para promover o diálogo intercultural. A visitação pode acontecer de terça a domingo, das 10h00 às 17h00.

3. Museu de Arte Contemporânea (MAC)

O Museu de Arte Contemporânea tem uma vasta coleção de artistas renomados (Imagem: windwalk | Shutterstock)

O MAC é um verdadeiro tesouro para estudantes que estão em busca de experiências enriquecedoras. Localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à Vila Mariana, o MAC-USP é dinâmico e inovador, dedicado à arte contemporânea em todas as suas formas. A curadoria das exposições chama atenção pela vasta coleção de artistas renomados. Para estimular a criatividade e a sensibilidade, este é o lugar certo.

4. Museu da Imigração

O Museu da Imigração conta a história de pessoas que saíram das suas terras natais em busca de novas oportunidades (Imagem: Alf Ribeiro | Shutterstock)

Em um prédio da Mooca, onde antes ficava a Hospedaria dos Imigrantes, o Museu da Imigração do Estado de São Paulo conta com exposições interativas, documentos históricos e relatos emocionantes. O acervo transporta quem o visita para o passado, contando a história de pessoas que saíram das suas terras natais em busca de novas oportunidades. A partir da apreciação das obras, é possível compreender a importância da imigração para a história do Brasil.

5. Museu do Catavento

O Museu do Catavento conta com exposições que demonstram teorias científicas na prática (Imagem: Sergio Ariel | Shutterstock)

Das leis da química e da física aos menores e maiores animais do mundo, o Museu do Catavento tem obras multidisciplinares que transformam a visita em uma viagem cultural e histórica. Localizado no centro de São Paulo, no bairro Parque Dom Pedro II, o espaço conta com exposições que demonstram teorias científicas na prática, o que proporciona o aprendizado de ciências de modo lúdico. O espaço possui mais de 200 instalações em 12 mil metros quadrados de área expositiva que estão divididas em quatro grandes seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade.

Por Nicolle Martins Silva