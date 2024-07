7 dicas para afastar formigas do pote de ração

É comum que as formigas se sintam atraídas pela ração do cachorro ou do gato devido ao odor do alimento. No entanto, é muito importante manter esses insetos longe para garantir a saúde dos animais de estimação e a qualidade da alimentação, evitando contaminação. Por isso, é essencial adotar alguns cuidados para afastá-las do comedouro do seu pet. Confira!

1. Limpeza diária

Mantenha o local em que você coloca o pote de ração do animal sempre limpo. Lembre-se de retirar qualquer migalha ou resto de comida que possam cair no chão. Isso ajuda a evitar que as formigas sejam atraídas pelo cheiro da comida.

2. Controle as porções

Evite deixar a ração exposta por longos períodos. Sirva apenas a quantidade que seu cachorro ou gato consome em cada refeição. Assim, você evita acúmulo de alimento que atrai as formigas.

3. Mude o comedouro de lugar

Mudar o comedouro de lugar periodicamente pode ser uma estratégia eficaz para evitar a invasão de formigas. Elas são criaturas de hábitos e costumam seguir trilhas para encontrar comida. Ao alterar a posição do pote de ração, você interrompe essas trilhas e desorienta as formigas.

4. Aplique vaselina na base do comedouro

Passar vaselina na base do pote de ração é uma técnica eficaz para evitar a presença de formigas. Isso porque o produto cria uma barreira física que esses insetos têm dificuldade em atravessar devido à sua textura pegajosa. Além disso, a vaselina não é tóxica para os animais de estimação, o que a torna uma opção segura e prática.

O vinagre é um repelente natural e afasta os insetos do comedouro dos animais de estimação (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

5. Utilize vinagre na limpeza

Limpar o lugar em que o pote de ração é colocado com vinagre pode ajudar a afastar as formigas. Esse produto possui propriedades ácidas que interferem nas trilhas de feromônios deixadas por elas, dificultando sua capacidade de encontrar a fonte de alimento. Além disso, o odor atua como um repelente natural, dissuadindo esses insetos de se aproximarem da área.

6. Faça uma barreira com água

Colocar o comedouro dentro de um recipiente maior preenchido com água é uma estratégia eficaz para impedir que as formigas alcancem a comida do seu animal de estimação. Isso porque elas não conseguem nadar, ficando incapazes de atravessar a água para chegar à ração.

7. Invista em comedouros anti-formigas

Investir em comedouros anti-formigas é uma medida inteligente para proteger a comida do seu animal de estimação. Alguns modelos possuem sistemas de barreira física, como bordas elevadas ou valas ao redor do comedouro para preencher com água, dificultando o acesso do inseto à ração do pet.