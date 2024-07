7 menores raças de gato do mundo

Existem inúmeras raças de gatos ao redor do mundo, cada uma com suas próprias características que vão desde o tamanho e tipo de pelagem até o temperamento e personalidade. Entre essa diversidade, há um grupo especial de raças que se destacam pelo tamanho pequeno, conquistando admiradores com sua delicadeza e charme. A seguir, conheça algumas delas!

1. Singapura

Gato singapura tem pelagem curta e fina, sendo um felino ativo e curioso (Imagem: COULANGES | Shutterstock)

Como o próprio nome diz, este bichano é originário de Singapura. É uma das menores raças de gato, pesando entre 2 e 4 kg. Ele tem a pelagem curta e fina, geralmente na cor sépia ou marfim. Os olhos são grandes e amendoados. É um felino ativo, brincalhão e curioso. Costuma ser afetuoso e gosta de estar perto de seus tutores.

2. Munchkin

Gato munchkin é energético, brincalhão e inteligente (Imagem: LittlePigy

| Shutterstock)

O munchkin é originário dos Estados Unidos. Conhecido por suas pernas curtas devido a uma mutação genética, ele pesa entre 2,7 e 4 kg. A pelagem pode ser curta ou longa e de diversas cores e padrões. É um gato enérgico, brincalhão e inteligente. Adora explorar e é muito sociável e carinhoso com seus tutores.

3. Devon rex

Gato devon rex é pequeno, magro e conhecido por seu comportamento travesso e brincalhão (Imagem: KhJuliette | Shutterstock)

Originário da Inglaterra, o devon rex é um gato pequeno e magro, pesando entre 2 e 4 kg. Ele tem a pelagem curta, ondulada e macia, com grandes orelhas e olhos expressivos. Apesar do tamanho, é conhecido por seu comportamento travesso e brincalhão. É extremamente afetuoso e adora atenção.

4. Bobtail japonês

Gato bobtail japonês tem cauda pequena e é conhecido por sua natureza brincalhona e ativa (Imagem: Algorithm images | Shutterstock)

Como o próprio nome diz, o bobtail japonês é originário do Japão. Esse bichano pode pesar entre 2,5 e 4 kg. Ele tem uma cauda pequena que se assemelha a um pompom, e uma pelagem que pode ser curta ou longa. Ele é conhecido por sua natureza brincalhona e ativa. É sociável, afetuoso e adora a companhia de pessoas e outros animais.

5. Skookum

Gato skookum tem pelagem encaracolada e adora interagir com os tutores (Imagem: Linn Currie | Shutterstock)

Originária dos Estados Unidos, essa raça é resultado do cruzamento entre o munchkin, conhecido por suas pernas curtas, e o laperm, caracterizado pela pelagem encaracolada. Essa combinação única resultou em um gato que pesa de 2 a 3 kg, com patas curtas e uma pelagem encaracolada. Ele adora interagir com seus tutores, sendo conhecido por seu comportamento alegre e extrovertido.

6. Minskin

O minskin é uma raça originária dos Estados Unidos, em 1998. Ele é o resultado de cruzamentos entre gatos sphynx e munchkin. Apresenta pernas curtas e uma pele quase sem pelos. Tem um corpo compacto, pesa entre 2 e 3 kg, e possui olhos grandes. É um bichano brincalhão e inteligente, gostando de interagir com seus tutores e outros animais. Além disso, tem uma natureza amigável e extrovertida.

7. Kinkalow

Gato kinkalow é pequeno, raro e muito brincalhão (Imagem: UW.ART | Shutterstock)

O kinkalow é um gato pequeno e raro, originário dos Estados Unidos. Ele foi criado a partir do cruzamento entre o munchkin e o american curl. Por isso, ele tem pernas curtas e orelhas curvadas. Mede até 23 cm e pesa entre 1,8 e 3,6 kg. É um gato muito brincalhão, ativo e curioso, conhecido por seu comportamento amigável e extrovertido.