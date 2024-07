4 maneiras de inserir a televisão na decoração

A televisão é um elemento de destaque em muitas casas, servindo como um ponto central de entretenimento e convivência familiar. Por isso, é essencial pensar em maneiras de instalá-la de forma funcional e que se harmonize com a decoração do ambiente. A escolha do suporte adequado e a altura ideal para a visualização confortável, por exemplo, são aspectos cruciais para garantir uma instalação prática e estética. A seguir, a arquiteta Natália Salla explica como fazer isso!

1. Esconde e esconde

Uma solução divertida é ter a TV escondida. Ela pode ficar virada para a cama em um momento e, em outro, para a sala. Isso mantém o ambiente limpo e versátil.

2. Próprio cinema

Em vez da tradicional televisão, considere um telão automático que desce do teto quando desejado. As cortinas podem servir como fundo para o telão, além de dividirem os ambientes, uma alternativa interessante para grandes ambientes.

A TV no teto ajuda a otimizar o espaço (Imagem: Artazum | Shutterstock)

3. Televisão no teto

Para otimizar o espaço, instale a TV no teto. Essa opção é ideal para ambientes pequenos ou quando você deseja manter as paredes livres.

4. Tela na varanda

Reúna amigos e familiares na varanda para assistir a jogos ou filmes. Uma tela externa é uma ótima solução para esses momentos.

Lembre-se de considerar a distância entre a TV e o sofá para garantir uma boa visualização. Com essas ideias, você pode transformar a televisão em um elemento funcional e estiloso na sua decoração.

Por Bruna Rodrigues