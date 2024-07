O alfajor é um doce extremamente apreciado por seu sabor irresistível. Originário da Espanha e popularizado na América Latina, especialmente na Argentina, ele é composto por duas ou mais camadas de biscoito macio, geralmente recheadas com doce de leite, e cobertas com chocolate. A combinação de texturas crocantes e cremosas, o torna uma iguaria única e deliciosa, capaz de conquistar paladares de todas as idades.

A seguir, confira como preparar 4 receitas caseiras de alfajor!

Alfajor de chocolate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 6 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de café de cravo-da-índia em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

2 xícaras de chá de doce de leite

Cobertura

500 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o leite, a farinha de trigo, o açúcar mascavo, o chocolate em pó, o mel, o óleo, a canela e o cravo-da-índia e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, acrescente o fermento em químico e misture delicadamente. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com um rolo e corte com um aro cortador. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os discos de massa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Reserve.

Recheio e cobertura

Com uma colher, pegue um pouco de doce de leite, coloque sobre um disco de alfajor e feche com a outra metade. Repita o processo com toda a massa e reserve. Coloque o chocolate meio amargo em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos, ou até derreter. Depois, com a ajuda de um garfo, passe os alfajores no chocolate, coloque sobre uma assadeira e deixe secar. Sirva em seguida.

Alfajor trufado de limão

Ingredientes

Massa

1 colher de chá de manteiga

1 colher de chá de açúcar

3 gemas de ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de leite

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

500 g de chocolate branco

6 colheres de sopa de suco de limão

Raspas de 1 limão

200 g de creme de leite

Cobertura

300 g de chocolate branco picado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a manteiga, o açúcar, as gemas e a essência de baunilha e misture bem. Adicione a farinha de trigo e o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture até incorporar. Em seguida, cubra a massa com um plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com o auxílio de um aro cortador. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os discos de massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, o suco e as raspas de limão e misture bem. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, aplique sobre um disco de alfajor e feche com outra parte. Repita o processo com todos os alfajores e reserve.

Cobertura

Coloque o chocolate branco em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos, ou até derreter. Depois, com a ajuda de um garfo, passe os alfajores no chocolate, coloque sobre uma assadeira e deixe secar. Sirva em seguida.

Alfajor de amendoim (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Alfajor de amendoim

Ingredientes

Massa

400 g de farinha de trigo

100 g de açúcar

1 pitada de sal

1 gema de ovo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de essência de baunilha

200 g de manteiga

75 ml de água

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Recheio

350 g de pasta de amendoim

210 g de farinha de amendoim

100 g de amendoim torrado e triturado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento, e mexa até obter uma farofa. Por último, adicione o fermento químico e misture bem. Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, coloque a massa e mexa até obter uma consistência homogênea e lisa. Transfira a massa para um recipiente, cubra com plástico filme e deixe descansar por 20 minutos.

Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, divida a massa em duas partes iguais e abra com a ajuda de um rolo. Com o auxílio de um aro cortador, corte a massa em discos e coloque sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180° C por 20 minutos. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, coloque a pasta e a farinha de amendoim e misture bem. Em seguida, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, aplique sobre um disco de alfajor e feche com outra metade. Finalize com o amendoim triturado nas laterais. Repita o processo com todos os alfajores e sirva em seguida.

Alfajor de brigadeiro

Ingredientes

Alfajor

1 colher de chá de manteiga

1 colher de chá de açúcar

3 gemas de ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de leite

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Brigadeiro

395 g de leite condensado

30 g de manteiga sem sal

50 g de creme de leite

150 g de chocolate amargo picado

Cobertura

500 g de chocolate meio amargo picado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a manteiga, o açúcar, as gemas e a essência de baunilha e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo e o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture até incorporar. Em seguida, cubra a massa com um plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, abra a massa com a ajuda de um rolo e corte com o auxílio de um aro cortador. Reserve. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha os discos de massa sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Reserve.

Brigadeiro

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo, misturando sempre, até atingir o ponto de brigadeiro, isto é, desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, cubra com plástico filme e aguarde esfriar. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio, aplique sobre um disco de alfajor e feche com outra parte. Repita o processo com todos os alfajores e reserve.

Cobertura

Coloque o chocolate meio amargo em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos, ou até derreter. Depois, com a ajuda de um garfo, passe os alfajores no chocolate, coloque sobre uma assadeira e deixe secar. Sirva em seguida.