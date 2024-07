5 dicas para se preparar para os principais vestibulares

Faltam apenas cinco meses para os principais vestibulares. Por isso, é essencial que os estudantes ajustem suas rotinas para enfrentar esse período. Nesta reta final, a intensificação dos estudos é importante, assim como o cuidado redobrado com a saúde emocional e física, devido à pressão, ao nervosismo e às dúvidas que são comuns. Também é fundamental que os jovens encontrem o estímulo necessário para focar, se dedicar e alcançar seus objetivos.

“Busque o que te faz brilhar os olhos. Esse é o principal combustível para a motivação nos estudos rumo a tão sonhada vaga na instituição de ensino superior desejada”, afirma Eduardo Correa, orientador educacional da Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco. “Além disso, durma bem e cuide da sua saúde emocional”, acrescenta.

Preparando-se para a prova

Para se preparar bem para as provas, alguns cuidados e hábitos são importantes. “O aluno deve se atentar ao processo seletivo da instituição de ensino superior à qual vai aplicar, conhecer o estilo da prova e, principalmente, estudar todos os dias, mantendo uma rotina regrada, sabendo que é fundamental estudar o conteúdo no mesmo dia em que se aprendeu, além de pesquisar as questões mais frequentes sobre o tema”, recomenda Eduardo Correa.

A seguir, ele lista outras dicas para ajudar os estudantes a se prepararem da melhor forma possível para os vestibulares. Confira!

1. Estabeleça um planejamento semanal de estudos

Organize seus horários de estudo semanalmente, levando em consideração os momentos livres e as disciplinas com maior dificuldade e peso no vestibular. Use aplicativos como “Estudaaqui: controle de estudos” e “Cronograma de estudos e tarefas” para ajudar na organização.

2. Conheça as provas e alavanque os gaps

Pesquise as questões mais frequentes nas provas e identifique os conteúdos em déficit. Adicione momentos na rotina para “alavancar os gaps”, ou seja, focar nos pontos fracos e transformá-los em pontos fortes.

Dieta equilibrada, sono reparador e tempo para autocuidado são indispensáveis (Imagem: oatawa | Shutterstock)

3. Cuide da saúde física e emocional

Alimentação saudável, uma boa noite de sono e momentos de autocuidado são essenciais. Pratique exercícios físicos e atividades como yoga e meditação, ou outra de sua preferência, para aliviar o estresse.

4. Enfrente os desafios emocionais

Aprenda a lidar com a pressão da família e amigos. Superar o medo de não ser aprovado e a insegurança é crucial. Conhecer a fundo a carreira desejada e a instituição escolhida ajuda a fortalecer a confiança. Além disso, é importante também buscar apoio na família, em alguma figura mais próxima que possa oferecer o suporte necessário neste momento de pressão.

5. Descompressão e equilíbrio também importam

Inclua momentos de descompressão na rotina. Curta os amigos e a família, e separe o dia anterior à prova para descansar corpo e mente. O equilíbrio entre estudo e lazer é fundamental para um bom desempenho.

Motivação para alcançar o objetivo, rotina de estudos organizada, cuidados com a saúde física e mental, momentos de lazer. Esse é o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios impostos pelos vestibulares e chegar à universidade.

Por Renata Tomoyose