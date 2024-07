5 dicas para manter o cabelo saudável no inverno  

Cada estação do ano demanda um cuidado específico com a saúde, e com os cabelos não poderia ser diferente. Afinal, eles também são sensíveis às variações climáticas, e as mudanças bruscas de temperaturas afetam diretamente a aparência dos fios.

Segundo a dermatologista Marcela Rodrigues, da Phytoervas, marca de cuidados veganos e naturais, o frio pode gerar vários efeitos negativos tanto no corpo quanto nos cabelos. “A maioria destes problemas está relacionado a diminuição da umidade no ambiente e ao aumento da exposição a condições adversas (vento, frio, garoa)”, afirma.

Por isso, conforme ela explica, os fios podem ficar ressecados, com frizz, pontas duplas e perder o brilho. Além disso, o couro cabeludo tende a ficar mais seco. “O segredo é manter a hidratação em dia. No caso dos cabelos, os fios precisam ser hidratados com frequência de modo a repor a água e os nutrientes perdidos ao longo do dia, além de se atentar aos produtos e acessórios usados na cabeça para que eles não agravem essa condição”, explica recomenda.

A seguir, a médica dá outras dicas para manter os cabelos saudáveis e bonitos no inverno. Confira!

1. Foque na hidratação

Use máscaras capilares e condicionadores hidratantes semanalmente para combater o ressecamento causado pelo ar frio e seco. Opte por produtos ricos em óleos naturais e vitaminas para manter os fios hidratados e nutridos.

2. Use óleos e séruns

Aplique óleos capilares ou séruns nos fios, especialmente nas pontas, para proteger contra o frizz e o ressecamento. Esses produtos ajudam a selar a umidade no cabelo. Experimente passar uma camada generosa nas pontas antes de dormir e retirar no outro dia para selar ainda mais essa parte dos fios.

3. Cuidado com a lavagem

Evite lavar o cabelo com água muito quente, pois pode retirar os óleos naturais do couro cabeludo e dos fios, agravando o ressecamento. Prefira água morna ou fria e lave o cabelo com menos frequência, se possível.

Usar toucas com materiais suaves protege o cabelo do vento frio (Imagem: SvetlanaFedoseyeva | Shutterstock)

4. Proteja o cabelo do vento

Use chapéus ou gorros forrados com materiais suaves, como seda ou algodão, para proteger o cabelo do vento frio e evitar o atrito que pode causar quebra e frizz. Além disso, evite materiais sintéticos que podem aumentar a eletricidade estática.

5. Cuide da alimentação

Mantenha uma dieta equilibrada rica em vitaminas e minerais essenciais para a saúde capilar, como vitamina E, ômega 3 e biotina. Se necessário e recomendado por um médico, considere o uso de suplementos alimentares específicos para fortalecer os fios durante o inverno.

Por Alice Veloso