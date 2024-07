5 sopas ricas em fibras para os dias frios

Nos dias frios, poucas coisas são tão reconfortantes quanto uma sopa quente e nutritiva. Além de aquecer o corpo, elas também podem ser ricas em fibras, ajudando na saciedade e na saúde digestiva. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, conta a nutricionista Roberta Stella.

Pensando nisso, selecionamos 5 deliciosas receitas de sopas fáceis de preparar e perfeitas para serem compartilhadas com a família. Confira!

Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha

vermelha 2 cenouras descascadas e picadas

2 batatas descascadas e picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 talos de salsão picados

1 abobrinha picada

240 g de tomate pelado

6 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, noz-moscada em pó e tomilho a gosto

Salsinha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione as cenouras, as batatas, o salsão e a abobrinha e refogue por mais 5 minutos. Acrescente a lentilha, os tomates pelados e o caldo de legumes. Tempere com sal, noz-moscada e tomilho. Cozinhe por cerca de 30 minutos, ou até que a lentilha e os legumes ficarem macios. Decore com salsinha e sirva em seguida.

Sopa de abóbora com grão-de-bico

Ingredientes

500 g de abóbora descascada e picada

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

4 xícaras de chá de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a abóbora e o gengibre, refogando por 5 minutos. Acrescente o grão-de-bico e o caldo de legumes. Cozinhe até a abóbora ficar macia, levemente desmanchando. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o coentro e sirva em seguida.

Sopa de feijão com couve

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão cozido

1 maço de couve picado

picado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1 l de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, cardamomo e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a cenoura e refogue por mais 5 minutos. Acrescente o feijão cozido e o caldo de legumes. Ferva e, em seguida, adicione a couve picada. Cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com sal, cardamomo e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Sopa de frango com aveia e legumes (Imagem: Nina Firsova | Shutterstock)

Sopa de frango com aveia e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 2 cenouras picadas

1 batata picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 l de caldo de galinha

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, folhas de louro e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Acrescente o caldo de galinha e deixe ferver. Adicione os legumes e cozinhe até ficarem macios. Acrescente a aveia e cozinhe por mais 10 minutos. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de frango com milho e batata-doce

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de milho-verde

2 batatas-doces picadas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho picado

1 l de caldo de galinha

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão. Adicione o frango e cozinhe até dourar. Acrescente o caldo de galinha e deixe ferver. Adicione a batata-doce e cozinhe até ficar macia. Acrescente o milho-verde e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cebolinha. Sirva em seguida.