Veja as vantagens do magnésio para a saúde

Existe uma busca crescente por saúde, com 45% dos brasileiros recorrendo à internet para encontrar soluções, conforme dados da Hibou de 2023. Neste contexto, o magnésio tem se destacado por oferecer benefícios ao funcionamento do corpo.

“O magnésio é crucial para o bom funcionamento do corpo humano, prevenindo doenças como diabetes e distúrbios musculares, além de ser essencial para a saúde hormonal e metabólica”, explica Elaine Henzel, especialista em Nutrição Funcional e nutricionista da True Source.

Conforme o médico Dr. Barakat, autor de “Pilares Para Uma Vida Saudável”, mais de 300 reações bioquímicas dependem do magnésio. “Sua falta no organismo pode gerar fraqueza muscular, fadiga física, palpitações, falta de energia, câimbras e até mesmo impactar a qualidade do sono. Ansiedade e agitação também são sintomas ligados à ausência de magnésio”, explica.

No entanto, seu uso deve ser feito com acompanhamento profissional para entender se há deficiência do nutriente e qual é a dosagem adequada para a pessoa.

Fontes de magnésio

O magnésio pode ser obtido tanto pela alimentação quanto pela suplementação. A ingestão diária recomendada varia entre homens e mulheres, e a orientação profissional é fundamental para evitar o excesso.

São fontes de magnésio: vegetais de folhas verdes (espinafre, acelga, alface), grãos integrais (quinoa, aveia), proteínas (peixe, frango), frutas (ameixa, banana, abacate, kiwi), sementes (gergelim, linhaça, chia), castanhas e leguminosas (feijão, grão-de-bico, feijão-preto).

Suplementação de magnésio

Para quem busca praticidade em uma rotina corrida, basta dissolver o pó em água ou outro líquido. Inclusive, a suplementação permite controlar a dose exata de magnésio, sem depender das variações presentes nos alimentos, como o método de preparo.

“Nossa vida cada vez mais corrida impacta a ingestão de nutrientes essenciais”, alerta Elaine Henzel. “A suplementação facilita a ingestão e aumenta os nutrientes no corpo, mas não substitui uma boa noite de sono, alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento profissional”, complementa.

Quando utilizado da maneira correta, o magnésio favorece a saúde (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Benefícios do magnésio

O magnésio é um aliado para uma vida mais saudável e equilibrada, mas deve ser utilizado com consciência e orientação profissional. Ele contribui para produção de energia, melhora a cognição e a memória, auxilia no controle da pressão arterial, entre outros benefícios. Inclusive, estão sendo feitos estudos para demonstrar como a utilização pode contribuir para reduzir os riscos de doenças crônicas como osteoporose, doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

“O magnésio desempenha um papel fundamental na operação de todos os órgãos do nosso corpo, especialmente o coração, os rins e os músculos. Ele contribui para a desintoxicação do organismo, aumenta a disposição muscular, alivia dores, especialmente nas articulações, facilita a digestão de carboidratos e gorduras, equilibra a pressão arterial […]”, afirma o Dr. Barakat.

Favorece a saúde cardiovascular

O magnésio desempenha um papel crucial na saúde cardiovascular, mantendo um ritmo cardíaco saudável e sustentando a função dos vasos sanguíneos. “Ele é aliado do coração, associado à atividade física, a alimentação saudável e um sono de qualidade. Ele também pode contribuir para um sono reparador”, explica o Dr. Barakat.

Ajuda no manejo do estresse e na saúde neurológica

O magnésio tem várias funções benéficas para a saúde humana, incluindo o suporte à estrutura neurológica. Condições musculares também são influenciadas pelo bem-estar cerebral, fazendo do magnésio um aliado na produção de serotonina, um neurotransmissor crucial para alívio e satisfação.

“As pessoas não sabem gerenciar o estresse e isso impacta em vários aspectos da vida pessoal e profissional. O magnésio pode contribuir para diminuir esse ritmo, sendo um forte aliado na redução do estresse e controle da ansiedade, quando utilizado com acompanhamento profissional e associado a outras atividades e suplementos”, reforça o Dr. Barakat.

Riscos do uso excessivo de magnésio

Embora seja popular, é importante usar o suplemento com cautela. O consumo excessivo pode levar a problemas intestinais, como diarreia osmótica, devido ao tempo de absorção das substâncias pelo corpo. “Nosso ponto de atenção é sempre a utilização sem o acompanhamento de um profissional, para evitar o uso desnecessário de vitaminas e minerais que possam prejudicar a saúde. Por isso, é essencial buscar ajuda de um profissional”, explica Elaine Henzel.

Ao incorporar o magnésio em sua rotina de maneira consciente e orientada por um profissional de saúde, você estará investindo em seu bem-estar e saúde de forma abrangente. Adote práticas alimentares saudáveis, mantenha um equilíbrio nutricional e consulte um nutricionista ou médico para garantir uma suplementação segura e eficaz, adaptada às suas necessidades individuais.

