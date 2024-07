5 receitas práticas com frango para o almoço

O frango é um alimento muito presente nas refeições dos brasileiros. Excelente fonte de vitaminas e proteínas, é uma opção saudável para variar o cardápio e evitar o consumo de carne vermelha. Além disso, pode ser preparado em poucos minutos e de variadas formas. A seguir, confira 5 receitas simples com frango para inserir no seu dia a dia.

Frango recheado com ricota e espinafre

Ingredientes

200 g de ricota

20 ml de molho de soja

3 dentes de alho descascados e picados

1/2 maço de espinafre cortado em tiras

cortado em tiras 1 cebola descascada e picada

2 peitos de frango

100 ml de suco de laranja

4 colheres de sopa de azeite

Sal, tomilho, cebolinha, alecrim e pimenta-do-reino moída a gosto

Água e pedras de gelo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 1 litro de água e leve ao fogo médio para ferver. Após, com cuidado, mergulhe o espinafre por 30 segundos na água quente e, depois, transfira para um recipiente com água e gelo. Em seguida, escorra o espinafre e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer e doure a cebola e o alho. Adicione a cebolinha, a ricota e o espinafre. Cozinhe em fogo baixo até obter um creme, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, tempere os peitos de frango com sal, tomilho, alecrim, molho de soja, suco de laranja e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 15 minutos. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os peitos de frango e doure os dois lados. Depois, corte os peitos de frango na horizontal, sem separar e, com a ajuda de uma colher, recheie-os com o creme de espinafre. Sirva em seguida.

Filé de frango ao molho de limão

Ingredientes

Frango

500 g de filé de frango

2 dentes de alho descascados e ralados

Suco de 1 limão

Sal, salsinha, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite

Sal a gosto

Raspas e suco de 1 limão

100 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Frango

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com alho, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e salsinha. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de frango e doure os dois lados. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e misture bem. Junte o leite, o sal, o queijo parmesão, as raspas e o suco de limão e misture até ficar cremoso. Sirva o frango com o molho por cima.

Coxa de frango empanada (Imagem: Foodio | Shutterstock)

Coxa de frango empanada

Ingredientes

500 g de coxa de frango

2 colheres de chá de páprica doce

2 colheres de chá de alho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

Água gelada a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, metade da páprica doce e do alho em pó. Misture bem e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, a pimenta-do-reino e o restante da páprica doce e do alho em pó. Misture bem.

Após, pegue as coxas de frango e passe-as sobre a mistura, empanando os dois lados. Mergulhe-as rapidamente na água gelada e passe-as novamente sobre a farinha de trigo. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque as coxas de frango e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.

Caçarola de frango

Ingredientes

1,5 kg de peito de frango sem pele

2 colheres de sopa de suco de limão

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1/5 de xícara de chá de água quente

100 ml de vinho branco seco

200 g de cogumelo Paris laminado

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango, o sal, a pimenta-do-reino, o suco de limão e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma panela, adicione o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente os pedaços de frango e frite-os dos dois lados. Transfira para um recipiente forrado com papel-toalha e reserve.

Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer e doure o alho e a cebola. Junte o frango, a água, o vinho branco e misture bem. Tempere com sal e cheiro-verde e cozinhe por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Fricassê de frango

Ingredientes

2 peitos de frango cozidos e desfiados

170 g de milho-verde

200 g de requeijão cremoso

300 g de creme de leite

1 xícara de chá de água

100 g de azeitona sem caroço

50 g de queijo parmesão ralado

150 g de queijo muçarela fatiado

Sal e batata palha a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde, o requeijão, o creme de leite e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Em uma panela, coloque a mistura batida, o frango, as azeitonas e o sal. Leve ao fogo médio e misture até ficar cremoso. Em um refratário, coloque a mistura de frango, cubra com a muçarela, o queijo ralado e a batata palha. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.