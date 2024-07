5 dicas para lavar o cabelo em casa e ter o resultado de salão

Lavar o cabelo em casa é uma prática comum que, com algumas orientações simples, pode se transformar em um verdadeiro ritual de beleza, resultando em fios saudáveis e brilhantes. A escolha adequada dos produtos e a maneira correta de aplicá-los são fundamentais para evitar problemas como oleosidade excessiva, caspa e até mesmo queda capilar.

É totalmente possível alcançar resultados dignos de salão no conforto do lar. Basta seguir alguns cuidados essenciais que fazem toda a diferença no resultado. Veja!

1. Shampoo no couro cabeludo

Ao aplicar o shampoo, o indicado é concentrar no couro cabeludo, pois esse é o local em que se acumulam as impurezas e o excesso de oleosidade. O ideal é massagear com as pontas dos dedos para estimular a circulação sanguínea e garantir uma limpeza mais profunda, mas sem agredir os fios. Essa técnica não só remove as impurezas de forma eficaz, mas também promove um ambiente saudável para o crescimento do cabelo.

2. Alternância de máscaras

É essencial alternar o uso de máscaras de tratamento para assegurar uma hidratação completa. Essa prática é eficaz para suprir todas as demandas dos fios, incluindo hidratação, reconstrução e nutrição. Ao variar os tipos de máscaras, o cabelo recebe todos os nutrientes necessários, o que resulta em fios mais saudáveis e brilhantes.

3. Cuidado com o condicionador

É muito importante evitar a aplicação de condicionador ou creme de tratamento direto na cabeça, porque isso obstrui os poros, causando oleosidade excessiva, caspa e até mesmo queda. O correto é aplicar esse cosmético apenas no comprimento e nas pontas dos fios, deixando-o agir por alguns minutos antes de enxaguar totalmente.

Ao lavar o cabelo, seja gentil com o couro cabeludo e com os fios (Imagem: Sklo Studio | Shutterstock)

4. Massageie com suavidade

Não é correto esfregar o couro cabeludo com força, já que é uma área bastante sensível. Massagear somente com as pontas dos dedos, com suavidade e sem usar as unhas, promove uma limpeza eficiente sem agredir os fios. Para cuidar do cabelo, gentileza é fundamental sempre.

5. Uso de água morna ou fria

Mesmo no inverno, o ideal é utilizar água morna ou fria. A água quente resseca os fios, deixando-os opacos e sem vida. Além disso, a temperatura elevada pode estimular a produção de oleosidade, o que é ainda pior para quem sofre com cabelos oleosos. Manter o chuveiro programado para funcionar com temperaturas mais amenas garante uma lavagem suave e eficiente.

Por Matheus Laz

Educador técnico da Prohall Professional, marca de produtos capilares voltados para cuidado pessoal e estética