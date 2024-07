7 benefícios da lentilha para a saúde

Você já deve ter ouvido que comer lentilha no Réveillon traz sorte, fartura e prosperidade. Embora essa crença não possa ser comprovada, uma coisa é certa: essa leguminosa oferece diversos benefícios para a saúde. Isso porque ela é rica em vitaminas, fibras, proteínas e zinco, que desempenham um papel essencial no funcionamento do organismo. A seguir, confira outros 7 bons motivos que indicam porque o grão deve estar presente na sua dieta!

1. Favorece a saúde cardiovascular

Os nutrientes presentes na lentilha, como fibras, folato e potássio, são benéficos para a saúde do coração. As fibras ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), enquanto o folato diminui os níveis de homocisteína no sangue (um aminoácido que pode prejudicar a parede das artérias). O potássio, por sua vez, contribui para a manutenção da pressão arterial e auxilia no bom funcionamento dos músculos e nervos.

Segundo a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), o potássio ajuda o corpo a excretar mais sódio na urina. “[…] Vale lembrar que o aumento da ingestão de potássio tem sido relacionado também à prevenção de outros riscos cardiovasculares”, acrescenta a médica

2. Auxilia na perda de peso

A lentilha tem poucas calorias e é rica em proteínas e fibras, dois nutrientes essenciais para quem busca perder peso. Enquanto as fibras promovem a sensação de saciedade, evitando o consumo excessivo de alimentos, as proteínas preservam a massa muscular, garantindo que a maior parte do peso perdido seja gordura, e não músculo.

3. Retarda o envelhecimento

Por conter polifenóis, compostos antioxidantes conhecidos por combater os radicais livres no corpo, a lentilha é um excelente alimento para retardar o envelhecimento, já que protege as células contra danos oxidativos. Além disso, a vitamina C presente em sua composição ajuda a manter a produção de colágeno, uma proteína que mantém a pele firme e elástica.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a Dra. Marcella Garcez.

4. Ajuda a prevenir a anemia

Incorporar lentilha na alimentação pode ser uma maneira eficaz de ajudar na prevenção da anemia, graças ao seu conteúdo rico em ferro, um componente essencial da hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Segundo dados do Departamento de Informática em Saúde EPM – UNIFESP, uma xícara de chá de lentilha contém aproximadamente 7.56 mg de ferro, o que representa uma quantidade significativa das necessidades diárias recomendadas.

Os nutrientes presentes na lentilha favorecem a absorção de cálcio, o que ajuda a fortalecer os ossos (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock)

5. Fortalece os ossos

Embora a lentilha não seja tão conhecida por seu impacto direto na saúde óssea como outros alimentos, ela fornece vários nutrientes que desempenham papéis importantes na manutenção e fortalecimento dos ossos, como o magnésio e a vitamina D, que favorecem a absorção de cálcio e ajudam a reduzir o risco de fraturas.

6. Auxilia na redução dos sintomas da TPM

A lentilha é uma boa fonte de vitamina B6, que desempenha um papel importante na síntese de neurotransmissores e na regulação hormonal. Durante a TPM (tensão pré-menstrual), os níveis desse nutriente podem ajudar a regular os níveis de serotonina e outros neurotransmissores, melhorando o humor.

“Além de regular o fluxo sanguíneo, o nutriente atenua os sintomas da tensão pré-menstrual, como dores nas mamas, náuseas, cólicas, fadiga, dores de cabeça e até acne que ocorre antes do ciclo menstrual”, completa a farmacêutica Paula Molari Abdo.

7. Ajuda a controlar o diabetes

Conhecida por ser uma aliada importante no controle do diabetes, a lentilha tem um índice glicêmico relativamente baixo, o que significa que pode não causar picos elevados nos níveis de açúcar no sangue após as refeições. Segundo a nutricionista Fernanda Sobral, isso é especialmente benéfico para a saúde, já que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.