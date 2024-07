Entre tantas raças de cachorro, o shih tzu se destaca como uma das favoritas entre os brasileiros. Sua popularidade se deve a uma combinação de características encantadoras. A natureza afetuosa e amigável, por exemplo, faz dele um companheiro ideal para diferentes tipos de pessoas.

Se você procura por um animal de estimação, confira 8 motivos para ter um cachorro da raça shih tzu!

1. Companheiro afetuoso

O shih tzu é um cachorro muito conhecido por sua natureza amorosa e afetuosa. Geralmente, ele adora estar perto do tutor, oferecendo companhia constante. É um animal que gosta de seguir as pessoas pela casa, participar de atividades cotidianas e se aconchegar no colo para receber carinho.

2. Temperamento amigável

Ele é um cão gentil e sociável, convivendo bem com pessoas de todas as idades, bem como com outros animais. Além disso, o shih tzu tem uma personalidade equilibrada. Adora interagir e brincar, mas também é capaz de se comportar de maneira calma e tranquila quando necessário.

3. Tamanho ideal

O shih tzu é um cachorro de pequeno porte, pesando de 4 a 7,5 Kg e medindo entre 25 e 27 cm. Por isso, é perfeito para pessoas que moram em apartamentos ou casas menores. Ele se adapta bem a espaços reduzidos, desde que receba atenção e exercícios diários.

4. Pelagem bonita

A pelagem longa e sedosa do shih tzu é uma de suas características mais marcantes. Além de ser extremamente bonita, é considerada hipoalergênica, ou seja, costuma causar menos alergia em pessoas com reações alérgicas relacionadas a pelos de animais de estimação.

Embora goste de passeios e brincadeiras, o shih tzu tem energia moderada (Imagem: RumiSYada | Shutterstock)

5. Baixa necessidade de exercício

Este é um cachorro que não necessita de muita atividade física, sendo ideal para pessoas com rotinas mais tranquilas. Embora goste de passeios e momentos de brincadeira, sua energia é moderada, não exigindo exercícios intensos para se manter saudável e feliz. Caminhadas curtas e brincadeiras leves dentro de casa são suficientes para ele.

6. Inteligente e fácil de treinar

O shih tzu é inteligente e fácil de treinar. Com paciência e consistência, ele pode ser ensinado a realizar uma variedade de truques e comportamentos, respondendo bem a métodos de treinamento baseados em reforço positivo. Sua inteligência, combinada com seu temperamento amigável e afetuoso, facilita o processo de adestramento.

7. Cão de alerta

Este cachorro está sempre atento ao seu entorno, sendo um excelente cão de alerta. Apesar de seu tamanho pequeno e aparência adorável, ele possui uma audição aguçada e uma disposição vigilante, reagindo rapidamente a sons e movimentos desconhecidos.

8. Expectativa de vida longa

Se deseja um cachorro para viver ao seu lado por um longo período, o shih tzu pode ser uma ótima escolha. A expectativa de vida dele é de 18 anos. Essa longevidade é resultado de sua robusta saúde. Mas, ainda assim, ele necessita de cuidados adequados, como uma alimentação balanceada, exercícios moderados e check-ups veterinários regulares.