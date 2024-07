Veja como usar tônico e água micelar nos cuidados com a pele

O tônico e a água micelar são produtos comuns na rotina de cuidados com a pele, mas possuem composições e finalidades distintas. Segundo a dermatologista Paula Rahal, da Clínica Dr. Otávio Macedo & Associados, de São Paulo, o tônico é uma solução líquida que serve para uma limpeza mais profunda, pois retira da pele resíduos e impurezas não removidos na etapa da lavagem. Além disso, ajuda a “restabelecer o pH da pele, para prepará-la para receber outros produtos, como séruns, ácidos e hidratantes”.

A água micelar, por sua vez, é uma solução composta por micelas – pequenas moléculas que atraem e removem sujeira, óleo e maquiagem da pele sem a necessidade de enxágue. “A água micelar é ideal para tonificar e limpar a pele, removendo maquiagem, oleosidade e impurezas. Por ser uma opção suave e prática, é especialmente recomendada para peles sensíveis, pois não contém álcool em sua formulação”, diz a médica.

Os dois produtos podem ser aplicados no rosto usando um algodão. No entanto, o tônico também pode ser borrifado diretamente no rosto, proporcionando uma aplicação mais prática e refrescante.

Tônicos para diferentes tipos de pele

Existem diversos tipos de tônicos formulados para atender às necessidades específicas de diferentes tipos de pele. Confira:

1. Pele oleosa

Tônicos para pele oleosa geralmente contêm ingredientes adstringentes e matificantes, como ácido salicílico, hamamélis, ácido glicólico ou extratos de chá verde. Eles ajudam a controlar o excesso de oleosidade, minimizando os poros e prevenindo o brilho ao longo do dia.

2. Pele seca

Para peles secas, os tônicos devem ser suaves e hidratantes, ajudando a repor a umidade. “Costumam conter ingredientes como glicerina, ácido hialurônico e aloe vera”, afirma Paula Rahal.

3. Pele sensível

Tônicos para pele sensível devem ser livres de álcool e fragrâncias, e preferencialmente formulados com ingredientes calmantes e anti-inflamatórios, como aloe vera, aveia coloidal, extrato de pepino ou água de rosas. Isso porque eles ajudam a acalmar a pele irritada e minimizar o risco de reações alérgicas.

4. Pele mista

Pele mista requer um tônico que equilibre as áreas oleosas e secas. Opte por fórmulas que combinem ingredientes purificadores para as áreas oleosas, como os mencionados para pele oleosa, e suaves e hidratantes para as áreas mais secas. Ingredientes como extratos de algas marinhas, ácido lático ou niacinamida podem ser benéficos para equilibrar a produção de óleo e manter a pele hidratada.

A fórmula suave e multifuncional da água micelar a torna geralmente adequada para todos os tipos de pele (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Água micelar para diferentes tipos de pele

Segundo a dermatologista, a água micelar é geralmente adequada para todos os tipos de pele devido à sua fórmula suave e multifuncional. Contudo, existem variações específicas para necessidades diferentes:

1. Pele oleosa

É recomendável optar por águas micelares que possuam propriedades matificantes e controle de oleosidade. Procure por fórmulas que contenham ingredientes como ácido salicílico, zinco, extrato de hamamélis ou carvão ativado. Esses ingredientes ajudam a remover o excesso de óleo e impurezas, deixando a pele limpa e fresca sem ressecar.

2. Pele seca

Pele seca se beneficia de águas micelares que contenham ingredientes hidratantes e suavizantes. Dê preferência para fórmulas enriquecidas com ácido hialurônico, glicerina, extratos de plantas como camomila ou aveia coloidal. Isso porque eles ajudam a remover impurezas enquanto proporcionam hidratação e conforto para a pele seca, sem a deixar com sensação de repuxamento.

3. Pele sensível

Para peles sensíveis, é essencial escolher águas micelares que sejam formuladas especificamente para minimizar o risco de irritação. Precisam ser “livre de fragrâncias, álcool e outros irritantes, podendo conter ingredientes calmantes como aloe vera e camomila”, afirma Paula Rahal.

4. Pele mista

Pele mista requer uma água micelar que equilibre as áreas oleosas e secas do rosto. Procure por fórmulas que combinem ingredientes purificadores para controlar a oleosidade na zona T (testa, nariz e queixo), e suaves e hidratantes para as áreas mais secas. Isso ajuda a manter o equilíbrio da pele sem ressecar as partes mais secas ou estimular o excesso de oleosidade nas áreas oleosas.

Integrando tônico e água micelar na rotina de skincare

Para aproveitar ao máximo os benefícios do tônico e da água micelar, é importante saber como integrá-los adequadamente na rotina de cuidados com a pele. Cada produto tem sua função específica e, quando usados corretamente, podem transformar a saúde e a aparência da sua pele.

O tônico deve ser aplicado logo após a limpeza com sabonete facial, tanto de manhã quanto à noite. “Ele irá ajudar a equilibrar o pH da pele e preparar para absorver os produtos subsequentes, que podem ser um sérum ou creme, dependendo do tipo de pele […]”, ensina Paula Rahal. Em seguida, ela recomenda o uso de protetor solar.

A água micelar pode ser usada para limpar a pele de impurezas, óleo e resíduos de maquiagem de forma suave. “Após a aplicação, se necessário, pode-se aplicar o tônico para restaurar o pH da pele. Em seguida, aplica-se o sérum ou creme e, finalmente, o protetor solar. Ela é versátil e pode ser usada sozinha em dias de pouca maquiagem, por exemplo”, finaliza a dermatologista.