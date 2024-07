Veja os benefícios do alongamento para a saúde 

O alongamento é uma prática de exercícios físicos que envolve flexão, extensão e manutenção de determinadas posições que esticam os músculos e os tendões do corpo. Este processo visa aumentar a flexibilidade, melhorar a amplitude de movimento das articulações e prevenir lesões.

“É importante realizar exercícios de alongamento todos os dias, pois a estrutura muscular tem uma tendência a retornar ao seu tamanho e formato de origem. Com o tempo de prática, essas estruturas se tornam mais elásticas”, explica Michel Salgado, fisioterapeuta sócio-diretor da Metacorpus Studio Pilates.

Segundo o profissional, com 15 minutos de alongamento por dia é possível melhorar a mobilidade e ter uma amplitude de movimento, ganhando mais qualidade de vida e bem-estar. Para isso, existem vários tipos de alongamentos, incluindo os estáticos, em que se mantém uma posição fixa por um período, e os dinâmicos, que envolvem movimentos controlados que levam os músculos até os seus limites de alongamento.

Prejuízos da falta de flexibilidade

A falta de alongamento e flexibilidade pode ter um impacto negativo significativo na saúde geral do corpo. “Muitas pessoas apresentam encurtamentos musculares que impedem movimentos naturais como agachar, elevar e movimentar os braços para trás, o que pode acarretar patologias posturais, além de dores”, alerta a personal trainer Kelli Tatiane. Ou seja, a ausência de alongamento adequado pode comprometer a mobilidade, a qualidade de vida e o bem-estar geral.

Alongamentos melhoram o desempenho em tarefas simples do dia a dia (Imagem: EZ-Stock Studio | Shutterstock)

Importância do alongamento para o dia a dia

O alongamento pode significativamente melhorar o movimento e o desempenho em tarefas simples do dia a dia. Isso facilita a execução de atividades cotidianas com mais eficiência e menor risco de desconforto ou tensão muscular.

“Manter o corpo flexível ajuda em atividades básicas do dia a dia como se levantar da cama, tomar banho, lavar os pés e as costas, pegar algo mais alto no armário”, explica Dr. Benjamim Apter, especialista em medicina esportiva, fisiologia do exercício e diretor da rede de academias B-Active.

Além disso, o alongamento e a flexibilidade auxiliam no equilíbrio, fundamental na rotina. “O equilíbrio é necessário, por exemplo, quando pisam num terreno irregular ou em algum buraco, bem como a auxilia na facilidade para desviar de algum obstáculo. Estas são reações reflexas, e pessoas com mais flexibilidade correm menos riscos, pois o corpo toma as posições de defesa mais rápido e sem lesões”, explica o médico.

Incorporar alongamentos na rotina diária pode, portanto, melhorar a qualidade de vida ao tornar as tarefas diárias mais fáceis e menos desgastantes fisicamente.